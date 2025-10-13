NOVA EXPERIÊNCIA
Companhia aérea libera cerveja de graça na classe econômica
Além das opções alcoólicas, os passageiros também podem solicitar bebidas não alcoólicas
Por Leilane Teixeira
Passageiros da classe econômica que comprarem passagen aéreas pela compainha Air Canada terá uma nova política de bordo que promete tornar a experiência mais agradável.
Desde o dia 1º de setembro, a companhia passou a oferecer gratuitamente cerveja, vinho e snacks canadenses em todos os seus voos, sem custo adicional. Segundo o vice-presidente de fidelidade e produtos da empresa, Scott O’Leary, alimentos e bebidas exercem um impacto significativo na satisfação dos clientes.
Bebidas diversificadas
Além das opções alcoólicas, os passageiros também podem solicitar bebidas não alcoólicas durante o voo, sem cobrança extra, como:
- sucos;
- refrigerantes, sem cobrança extra.
A nova oferta está disponível respeitando as leis locais sobre consumo de álcool, nas seguintes aeronaveis:
- Air Canada
- Air Canada Rouge
- Air Canada Express,respeitando as leis locais sobre consumo de álcool.
Modernização
A iniciativa faz parte de um plano mais amplo de modernização da experiência de bordo. A companhia tem investido em um aplicativo móvel reformulado, entretenimento a bordo ampliado, lounges renovados e processos aeroportuários mais eficientes, reforçando o compromisso com o conforto e a fidelização dos passageiros.
