NOVA EXPERIÊNCIA

Companhia aérea libera cerveja de graça na classe econômica

Além das opções alcoólicas, os passageiros também podem solicitar bebidas não alcoólicas

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

13/10/2025 - 18:44 h
Passageiros dentro de um avião
Passageiros dentro de um avião -

Passageiros da classe econômica que comprarem passagen aéreas pela compainha Air Canada terá uma nova política de bordo que promete tornar a experiência mais agradável.

Desde o dia 1º de setembro, a companhia passou a oferecer gratuitamente cerveja, vinho e snacks canadenses em todos os seus voos, sem custo adicional. Segundo o vice-presidente de fidelidade e produtos da empresa, Scott O’Leary, alimentos e bebidas exercem um impacto significativo na satisfação dos clientes.

Bebidas diversificadas

Além das opções alcoólicas, os passageiros também podem solicitar bebidas não alcoólicas durante o voo, sem cobrança extra, como:

  • sucos;
  • refrigerantes, sem cobrança extra.

A nova oferta está disponível respeitando as leis locais sobre consumo de álcool, nas seguintes aeronaveis:

  • Air Canada
  • Air Canada Rouge
  • Air Canada Express,respeitando as leis locais sobre consumo de álcool.

Modernização

A iniciativa faz parte de um plano mais amplo de modernização da experiência de bordo. A companhia tem investido em um aplicativo móvel reformulado, entretenimento a bordo ampliado, lounges renovados e processos aeroportuários mais eficientes, reforçando o compromisso com o conforto e a fidelização dos passageiros.

Air Canada aviação comercial bebidas gratuitas Companhia Aérea serviço de bordo turismo aéreo vinho e cerveja grátis Voos Internacionais

