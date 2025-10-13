Companhia aérea libera cerveja de graça na classe econômica

Passageiros dentro de um avião - Foto: Erick Issa/Ag. A TARDE

Passageiros da classe econômica que comprarem passagen aéreas pela compainha Air Canada terá uma nova política de bordo que promete tornar a experiência mais agradável.

Desde o dia 1º de setembro, a companhia passou a oferecer gratuitamente cerveja, vinho e snacks canadenses em todos os seus voos, sem custo adicional. Segundo o vice-presidente de fidelidade e produtos da empresa, Scott O’Leary, alimentos e bebidas exercem um impacto significativo na satisfação dos clientes.

Bebidas diversificadas

Além das opções alcoólicas, os passageiros também podem solicitar bebidas não alcoólicas durante o voo, sem cobrança extra, como:

sucos;

A nova oferta está disponível respeitando as leis locais sobre consumo de álcool, nas seguintes aeronaveis:

Air Canada

Air Canada Rouge

Modernização

A iniciativa faz parte de um plano mais amplo de modernização da experiência de bordo. A companhia tem investido em um aplicativo móvel reformulado, entretenimento a bordo ampliado, lounges renovados e processos aeroportuários mais eficientes, reforçando o compromisso com o conforto e a fidelização dos passageiros.