Festa em escola termina com oito mortos e mais de 20 feridos

Um tiroteio deixou ao menos oito mortos e mais de 20 feridos durante três celebrações de volta às aulas no estado do Mississippi, nos Estados Unidos. O caso aconteceu nas cidades de Leland, Heidelberg e Sharkey County, na noite de sexta-feira, 10, conforme informações da Associated Press.

O caso mais grave aconteceu na região central de Leland, por volta da meia-noite de sábado, 11. Segundo as autoridades, seis pessoas morreram, sendo quatro no local e duas no hospital. O centro da cidade estava cheio de moradores comemorando o jogo da escola quando os disparos começaram.

"Era um momento de confraternização, de alegria, e tudo se transformou em caos ", lamentou o senador estadual Derrick Simmons, em entrevista à Associated Press. "É uma violência armada sem sentido. Estamos vivendo uma era de proliferação de armas em circulação”, continuou ele.

Até o momento, ninguém foi preso pelo ataque em Leland. A polícia local não respondeu aos pedidos de atualização feitos pela imprensa norte-americana.

Outro tiroteio aconteceu na Heidelberg High School, cerca de 130 quilômetros a leste da capital do estado. Três pessoas foram baleadas dentro do terreno da escola, e duas delas não resistiram. A polícia não informou se as vítimas eram estudantes.

O Departamento do Xerife do Condado de Jasper confirmou que Tylar Jarod Goodloe, de 18 anos, está sob custódia e é investigado pela participação no caso.