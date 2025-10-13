ACORDO DE PAZ
Herói do acordo? Trump exalta cessar-fogo Israel-Hamas e promete voto eterno
"Este é um dia histórico", diz presidente americano após a libertação dos reféns
Por Gabriela Araújo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exaltou o acordo de cessar-fogo entre o Hamas e Israel, que resultou na liberdade de 20 reféns vivos presos em um cativeiro na Faixa de Gaza, e outros quase 2 mil palestinos detidos pelo país do Oriente Médio.
Em discurso, o republicano considerou o ato como “um dia histórico” e se colocou como herói da situação e fez “votos eternos” entre os países.
"Este é um dia histórico para o Oriente Médio e um triunfo incrível para Israel e para o mundo. (...) Os Estados Unidos se unem a vocês nesses dois votos eternos — nunca esquecer e nunca mais repetir. (...) Contra todas as probabilidades, fizemos o impossível e trouxemos nossos reféns de volta para casa", disse Trump.
O americano também disse que a trégua em Gaza deve ser considerada com o fim do “longo e doloroso pesadelo” para israelenses e palestinos.
"Esse não é só apenas o fim de uma guerra. É o fim de uma era de terror e morte, e o começo de uma era de fé e de paz, e de Deus", afirmou o americano.
O chefe da Casa Branca também comentou sobre a libertação dos reféns isralelenses e comemorou o retorno deles para casa.
“Depois de dois anos terríveis, escuridão, prisão, 20 reféns corajosos estão retornando para o abraço glorioso de suas famílias. 28 outras reféns amados vão voltar para descansar em paz no solo sagrado”, disse, e complementou:
“Depois de anos de guerra, de perigo sem fim, hoje os céus estão calmos, as armas se silenciaram, as sirenes pararam, o sol se levantou na terra sagrada que está finalmente em paz”, observou.
Na oportunidade, Trump estava acompanhado por seu enviado especial Steve Witkoff, seu genro Jared Kushner e sua filha Ivanka.
Acordo de paz
Na quarta-feira (8), Israel e o Hamas anunciaram um plano de paz para interromper a guerra na Faixa de Gaza. Pelo acordo, o grupo se comprometeu a libertar todos os reféns vivos e a devolver os restos mortais das vítimas que morreram.
Ainda não há prazo para que todos os corpos sejam devolvidos. A Turquia anunciou uma força-tarefa para ajudar o Hamas a encontrar os restos mortais das vítimas na Faixa de Gaza.
De volta para casa
Os últimos reféns israelenses vivos libertos pelo Hamas já estão em Israel, de acordo com o anúncio feito pelo governo nesta segunda-feira, 13, por meio de uma rede social.
"Bem-vindos a casa", escreveu o Ministério das Relações Exteriores.
Entre os libertos após 738º dias de cativeiro estão:
- Elkana Bohbot;
- Rom Braslavski;
- Nimrod Cohen;
- Ariel e David Cunio;
- Evyatar David;
- Maxim Herkin;
- Eitan Horn;
- Segev Kalfon;
- Bar Kuperstein;
- Yosef Haim Ohana;
- Avinatan Or;
- Matan Zangauker
Ônibus com presos palestinos deixam a penitenciária de Israel
Os ônibus que transportavam os presos palestinos deixaram a penitenciária israelense de Ofer, na Cisjordânia, nesta segunda-feira, após o Hamas libertar os reféns vivos do país que estavam em cativeiro na Faixa de Gaza.
A iniciativa também engloba o acordo previsto entre os países para cessar-fogo em uma guerra que durou dois anos.
Os detentos palestinos foram reunidos no último sábado, 11, pela administração penitenciária que seriam libertados em duas prisões.
