Herói do acordo? Trump exalta cessar-fogo Israel-Hamas e promete voto eterno

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exaltou o acordo de cessar-fogo entre o Hamas e Israel, que resultou na liberdade de 20 reféns vivos presos em um cativeiro na Faixa de Gaza, e outros quase 2 mil palestinos detidos pelo país do Oriente Médio.

Em discurso, o republicano considerou o ato como “um dia histórico” e se colocou como herói da situação e fez “votos eternos” entre os países.

"Este é um dia histórico para o Oriente Médio e um triunfo incrível para Israel e para o mundo. (...) Os Estados Unidos se unem a vocês nesses dois votos eternos — nunca esquecer e nunca mais repetir. (...) Contra todas as probabilidades, fizemos o impossível e trouxemos nossos reféns de volta para casa", disse Trump.

O americano também disse que a trégua em Gaza deve ser considerada com o fim do “longo e doloroso pesadelo” para israelenses e palestinos.

"Esse não é só apenas o fim de uma guerra. É o fim de uma era de terror e morte, e o começo de uma era de fé e de paz, e de Deus", afirmou o americano.

O chefe da Casa Branca também comentou sobre a libertação dos reféns isralelenses e comemorou o retorno deles para casa.

“Depois de dois anos terríveis, escuridão, prisão, 20 reféns corajosos estão retornando para o abraço glorioso de suas famílias. 28 outras reféns amados vão voltar para descansar em paz no solo sagrado”, disse, e complementou:

“Depois de anos de guerra, de perigo sem fim, hoje os céus estão calmos, as armas se silenciaram, as sirenes pararam, o sol se levantou na terra sagrada que está finalmente em paz”, observou.

Na oportunidade, Trump estava acompanhado por seu enviado especial Steve Witkoff, seu genro Jared Kushner e sua filha Ivanka.

Acordo de paz

Na quarta-feira (8), Israel e o Hamas anunciaram um plano de paz para interromper a guerra na Faixa de Gaza. Pelo acordo, o grupo se comprometeu a libertar todos os reféns vivos e a devolver os restos mortais das vítimas que morreram.

Ainda não há prazo para que todos os corpos sejam devolvidos. A Turquia anunciou uma força-tarefa para ajudar o Hamas a encontrar os restos mortais das vítimas na Faixa de Gaza.

De volta para casa

Os últimos reféns israelenses vivos libertos pelo Hamas já estão em Israel, de acordo com o anúncio feito pelo governo nesta segunda-feira, 13, por meio de uma rede social.

"Bem-vindos a casa", escreveu o Ministério das Relações Exteriores.

Entre os libertos após 738º dias de cativeiro estão:

Elkana Bohbot;

Rom Braslavski;

Nimrod Cohen;

Ariel e David Cunio;

Evyatar David;

Maxim Herkin;

Eitan Horn;

Segev Kalfon;

Bar Kuperstein;

Yosef Haim Ohana;

Avinatan Or;

Matan Zangauker

Ônibus com presos palestinos deixam a penitenciária de Israel

Os ônibus que transportavam os presos palestinos deixaram a penitenciária israelense de Ofer, na Cisjordânia, nesta segunda-feira, após o Hamas libertar os reféns vivos do país que estavam em cativeiro na Faixa de Gaza.

A iniciativa também engloba o acordo previsto entre os países para cessar-fogo em uma guerra que durou dois anos.

Os detentos palestinos foram reunidos no último sábado, 11, pela administração penitenciária que seriam libertados em duas prisões.