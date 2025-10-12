MUNDO
Trump revela decisão envolvendo a guerra em Gaza após acordo
Comentário ocorreu enquanto presidente dos EUA viajava para Israel e Egito
Por Redação e AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (12) que a guerra em Gaza "terminou" enquanto viajava para Israel e Egito para celebrar um acordo de cessar-fogo e de libertação de reféns.
"A guerra terminou, certo? Entenderam?", disse Trump a jornalistas quando foi questionado se tinha certeza de que o conflito entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas havia chegado ao fim.
Israel reivindica vitória contra Hamas
Israel declarou neste domingo (12) vitória em sua guerra contra o Hamas, antes da libertação prevista para segunda-feira dos reféns que estão há dois anos detidos em Gaza — um passo crucial no plano de paz promovido por Donald Trump.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará na segunda-feira uma visita de algumas horas a Israel e depois copresidirá, junto com o presidente egípcio Abdel Fatah al-Sisi, a cúpula internacional pela paz em Gaza, no balneário de Sharm el-Sheikh, no Egito.
Trump partiu para o Oriente Médio na tarde deste domingo, constataram jornalistas da AFP, a bordo do Air Force One, de onde afirmou: "A guerra terminou".
O secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e o diretor da CIA, John Ratcliffe, também estavam no avião presidencial, informou a Casa Branca.
O acordo de trégua entre Israel e o Hamas, que entrou em vigor na sexta-feira, prevê a troca dos últimos reféns israelenses que permanecem em Gaza — 20 ainda vivos e 28 mortos — por quase 2 mil palestinos presos em cadeias israelenses, entre eles 250 detidos "por motivos de segurança nacional".
O Exército israelense não espera que todos os corpos dos reféns mortos que estão em Gaza sejam devolvidos na segunda-feira, afirmou neste domingo à imprensa um alto oficial militar sob condição de anonimato.
"É algo que, infelizmente, antecipamos — que nem todos os reféns mortos sejam entregues amanhã", disse.
Os negociadores continuam finalizando os detalhes da troca.
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou neste domingo, em um discurso emocionado, que seu país alcançou "enormes vitórias" na guerra contra o Hamas em Gaza, embora tenha advertido que "a luta ainda não terminou".
Netanyahu falou na véspera do esperado retorno, na segunda-feira, dos reféns mantidos em cativeiro em Gaza desde o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023, que deu início ao conflito que devastou o território palestino.
O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel, Eyal Zamir, também reivindicou uma "vitória", atribuída à "pressão militar" combinada com "medidas diplomáticas complementares".
