MUNDO

Vídeo: helicóptero cai em Los Angeles e deixa cinco pessoas feridas

Duas pessoas que estavam a bordo foram resgatadas dos destroços

Redação

Por Redação

12/10/2025 - 12:40 h
Todas as vítimas foram encaminhadas ao hospital

Um helicóptero caiu na tarde de sábado, 11, em Huntington Beach, em Los Angeles, nos Estados Unidos (EUA), deixando cinco pessoas feridas. A aeronave participava do evento Cars N’ Copters e caiu por volta das 14h (horário local) em um estacionamento próximo à praia.

De acordo com informações dos bombeiros e da polícia local, as duas pessoas que estavam a bordo foram resgatadas com vida dos destroços, embora o estado de saúde delas não tenha sido divulgado. Outros três pedestres que estavam próximos ao local também ficaram feridos. Todas as vítimas foram encaminhadas ao hospital para atendimento médico.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o helicóptero girando diversas vezes antes de atingir palmeiras e a escadaria de uma passarela de pedestres. Os destroços ficaram presos entre as árvores, em frente a um hotel.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

x