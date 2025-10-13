Músico muda de vida e ganha fama após achar gato no meio da rua

- Foto: Reprodução

O músico inglês James Bowen foi diagnosticado, em 1997, com esquizofrenia e depressão maníaca. Por conta disso, passou a morar nas ruas de Londres tocando violão para sobreviver. Nessa época se tornou viciado em heroína e viu sua vida desmoronar.

Já em 2007 ele passou a fazer parte de um programa do governo no bairro de Tottenham, mas um encontro com um gato batizado com o nome de Bob transformou a sua vida. O animal passou a seguir Bowen aonde quer que ele fosse.

A partir da relação com Bob ele largou as drogas e os vídeos do músico tocando ao lado do felino passaram as fazer sucesso na internet. A história acabou virando um best-seller, “Um Gato de Rua Chamado Bob”, lançado em 2012 e em 2016 passou a ser filme.

"Ele me humanizou. Especialmente depois de eu ter sido tão desumanizado. De certa forma, ele estava devolvendo a minha identidade. Eu tinha sido uma não pessoa; e estava me tornando uma pessoa novamente", diz um trecho do livro escrito pelo músico. O gato morreu em 2020, mas o seu legado de transformação da vida de um viciado inspirou muitos a mudarem de vida e prosperar.