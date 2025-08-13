Com o maior pênis do mundo, homem sofre acidente por causa do órgão

- Foto: Reprodução

Um homem de 41 anos, reconhecido por possuir o maior pênis do mundo, sofreu duas fraturas no braço esquerdo, que, segundo ele, foi ocasionado pelo tamanho do seu órgão genital.

O britânico Matt Barr relatou que, ao sair do box do banheiro de sua residência, sua visão dos pés foi bloqueada pelo volume do pênis. Ele afirma que pênis tem 37 centímetros, tamanho que seupera o americano Jonah Falcon, cujo órgão mede 34 cm.

"Foi uma situação bastante embaraçosa", comentou o especialista em inteligência artificial, que mora em Londres, em entrevista ao "Daily Star".

Desafios

Matt explicou que um dos desafios de ter um órgão tão grande, especialmente durante banhos quentes, é a dificuldade de enxergar os pés, o que prejudica o equilíbrio quando se movimenta rapidamente.

"Enquanto me preparava apressadamente para o trabalho, não percebi o excesso de sabonete na banheira porque meu pênis bloqueava minha linha de visão", contou.

Recentemente, Matt fez um molde do seu órgão, que foi exibido no Museu Falológico, na Islândia. "Agora entendi que preciso tomar banho com mais calma", concluiu ele.