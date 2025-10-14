Pizza a bordo: Azul anuncia serviço em voos que partem do Brasil

Novidade entra em vigor a partir da segunda quinzena de outubro - Foto: Divulgação Azul Linhas Aéreas

A Azul Linhas Aéreas anunciou que voltará a servir fatias de pizza em seus voos internacionais na classe econômica, partindo do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).

A novidade entra em vigor a partir da segunda quinzena de outubro e atenderá trajetos com destino a cidades como:

Paris

Lisboa

Porto

Madri

Orlando

Fort Lauderdale

Segundo Jason Ward, vice-presidente de Marketing e Pessoas da Azul, o retorno da iniciativa veio após o feedback positivo dos passageiros. “Recebemos retorno muito positivo dos nossos clientes, que se surpreenderam com a oferta de pizza a bordo”, afirmou. Gabriel Concon, CEO da Pizza Prime, parceira da companhia na ação, destacou: “A repercussão foi enorme, inclusive nas nossas lojas. Estamos muito orgulhosos em ampliar essa parceria”.

Ao todo, serão distribuídas 75 mil fatias nos sabores marguerita e calabresa, em uma ação que terá duração de dois meses. A parceria com a Pizza Prime já havia sido testada em maio deste ano, quando 48 mil fatias foram oferecidas nos voos para os Estados Unidos. O sucesso da primeira edição motivou a retomada do projeto.