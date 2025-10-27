Criança de 2 anos morre e família fica ferida após carreta tombar na BR-116

A mãe da vítima, que ficou presa às ferragens, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar - Foto: Carreta tomba

Uma criança de 2 anos morreu e outras três pessoas da mesma família ficaram feridas após o tombamento de uma carreta em um trecho da BR-116, no município de Abaré, no norte da Bahia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente, que aconteceu neste domingo, 26, ocorreu depois que a carroceria do veículo se desprendeu da cabine. A carreta transportava uma carga de pneus.

A criança morreu ainda no local do acidente e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Paulo Afonso, onde será realizada a necropsia.

Feridos

A mãe da vítima, que ficou presa às ferragens, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e socorrida pelo Samu de Abaré. Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para o Hospital de Petrolina (PE), a cerca de 200 km do local.

O pai da criança e outro filho do casal, que também estavam no veículo, sofreram ferimentos leves e foram atendidos no Hospital Municipal de Abaré. Ambos receberam alta após o atendimento médico.

A rodovia ficou interditada até o final da noite para retirada do veículo e limpeza da pista. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.