CRIME

Mulher é morta a golpes de facão na Bahia; companheiro é suspeito

Filho encontrou a mãe sem vida e com diversos ferimentos causados por facão.

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

27/10/2025 - 22:40 h
Uma mulher de 41 anos identificada como Ana Paula Araújo dos Santos foi assassinada a golpes de facão dentro da própria casa, na cidade de Casa Nova, no norte da Bahia. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que fugiu do local e está sendo procurado pela Polícia Civil.

O crime ocorreu no domingo, 26. A Polícia Militar foi acionada pelo filho da vítima, após ele receber uma mensagem do suspeito pedindo que fosse até o imóvel “cuidar dela”.

Ao chegar ao local, o rapaz encontrou a mãe sem vida e com diversos ferimentos causados por facão. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram na residência e encaminharam o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

Feminicídio

De acordo com a Polícia Civil, Ana Paula e o suspeito viviam juntos há cerca de seis meses. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime, mas o caso está sendo investigado femincídio.

Casa incendiada

Revoltados com o assassinato, moradores incendiaram a casa onde o casal morava. As chamas atingiram apenas a área externa e foram controladas pelos próprios vizinhos. Ninguém ficou ferido.

O caso segue sob investigação da Delegacia Territorial de Casa Nova, que tenta localizar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do feminicídio.

