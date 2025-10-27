Polícia Civil apreende 250Kg de drogas em cidade baiana

Material saiu de São Paulo com destino a Vitória da Conquista - Foto: Divulgação Polícia Civil

Uma operação da Polícia Civil da Bahia resultou na apreensão de 250 quilos de drogas e na desmobilização financeira de mais de R$ 10 milhões destinados ao tráfico, nesta segunda-feira, 27, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.

A ação, batizada de Rota Proibida, foi realizada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e contou com o apoio de agentes da 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes da cidade. De acordo com informações da Polícia Civil, durante as apurações, foi descoberto um esquema de transporte de cocaína que partia de São Paulo com destino a Vitória da Conquista.

Drogas estavam em poder de dois homens, que foram presos | Foto: Divulgação Polícia Civil

Após a identificação do motorista e do caminhão utilizados pela facção criminosa, os agentes monitoraram o veículo até a Avenida Integração, nas proximidades de um posto de combustível, local onde seria entregue as drogas.

Material estava dentro de caminhão | Foto: Divulgação Polícia Civil

Dois homens foram presos em flagrante, após a interceptação do veículo. Eles foram autuados pelos crimes de transporte interestadual de entorpecentes, associação criminosa armada e posse ilegal de munições de uso restrito.

Com a dupla, foram apreendidos 248 tabletes de drogas - entre cocaína, pasta base e crack -, além de centenas de munições calibres 9 mm, .40 e .380. O caminhão utilizado para transportar o material também foi apreendido e deve ser encaminhado para leilão judicial.