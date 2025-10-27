Após direção perigosa, dupla é detida por suspeita de estelionato

A checagem no sistema confirmou que um dos suspeitos já possuía antecedentes por crime semelhante - Foto: Divulgação | Guarda Municipal

Uma equipe do Grupamento de Rondas da Capital (Rondac), da Guarda Civil Municipal de Salvador, flagrou uma dupla realizando manobras perigosas na BR-324, nas proximidades da Estação de Metrô Acesso Norte, na tarde desta segunda-feira, 27.

De acordo com a corporação, os agentes perceberam que os ocupantes de uma motocicleta trafegavam em alta velocidade e faziam ziguezague entre os veículos. O passageiro tentou obstruir a placa do veículo durante a fiscalização, o que levantou suspeitas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Suspeita de estelionato

Durante a abordagem, os guardas encontraram uma mochila com vários aparelhos eletrônicos, entre eles um produto novo, ainda lacrado e sem nota fiscal. O passageiro acabou confessando envolvimento com estelionato e informou ter avisado um receptador sobre a abordagem.

A checagem no sistema confirmou que um dos suspeitos já possuía antecedentes por crime semelhante. A dupla foi encaminhada à Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado e segue sob investigação da Polícia Civil.