HOME > POLÍCIA
SALVADOR

Após direção perigosa, dupla é detida por suspeita de estelionato

Na abordagem, foi encontrada uma mochila com vários aparelhos eletrônicos

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

27/10/2025 - 20:13 h
A checagem no sistema confirmou que um dos suspeitos já possuía antecedentes por crime semelhante
Uma equipe do Grupamento de Rondas da Capital (Rondac), da Guarda Civil Municipal de Salvador, flagrou uma dupla realizando manobras perigosas na BR-324, nas proximidades da Estação de Metrô Acesso Norte, na tarde desta segunda-feira, 27.

De acordo com a corporação, os agentes perceberam que os ocupantes de uma motocicleta trafegavam em alta velocidade e faziam ziguezague entre os veículos. O passageiro tentou obstruir a placa do veículo durante a fiscalização, o que levantou suspeitas.

Suspeita de estelionato

Durante a abordagem, os guardas encontraram uma mochila com vários aparelhos eletrônicos, entre eles um produto novo, ainda lacrado e sem nota fiscal. O passageiro acabou confessando envolvimento com estelionato e informou ter avisado um receptador sobre a abordagem.

A checagem no sistema confirmou que um dos suspeitos já possuía antecedentes por crime semelhante. A dupla foi encaminhada à Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado e segue sob investigação da Polícia Civil.

x