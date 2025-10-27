SALVADOR
Após direção perigosa, dupla é detida por suspeita de estelionato
Na abordagem, foi encontrada uma mochila com vários aparelhos eletrônicos
Por Leilane Teixeira
Uma equipe do Grupamento de Rondas da Capital (Rondac), da Guarda Civil Municipal de Salvador, flagrou uma dupla realizando manobras perigosas na BR-324, nas proximidades da Estação de Metrô Acesso Norte, na tarde desta segunda-feira, 27.
De acordo com a corporação, os agentes perceberam que os ocupantes de uma motocicleta trafegavam em alta velocidade e faziam ziguezague entre os veículos. O passageiro tentou obstruir a placa do veículo durante a fiscalização, o que levantou suspeitas.
Leia Também:
Suspeita de estelionato
Durante a abordagem, os guardas encontraram uma mochila com vários aparelhos eletrônicos, entre eles um produto novo, ainda lacrado e sem nota fiscal. O passageiro acabou confessando envolvimento com estelionato e informou ter avisado um receptador sobre a abordagem.
A checagem no sistema confirmou que um dos suspeitos já possuía antecedentes por crime semelhante. A dupla foi encaminhada à Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado e segue sob investigação da Polícia Civil.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes