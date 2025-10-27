VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Homem é preso após atear fogo na esposa no interior da Bahia
Mulher teve queimaduras graves
Por Redação
Um homem identificado como Sivaldo Alves de Jesus, de 35 anos, foi preso em flagrante, na tarde da sexta-feira, 25, após agredir e atear fogo na companheira, uma mulher de 50 anos, na cidade de Itagimirim, na região sul da Bahia.
Segundo informações da polícia, o homem usou álcool para incendiar a mulher. Ela teve queimaduras graves na perna. O crime aconteceu na casa do casal, no centro da cidade, enquanto a vítima preparava uma refeição. Eles moram no imóvel há dois anos.
Leia Também:
Ela foi encaminhada a uma unidade hospitalar da cidade. Seu estado de saúde não foi informado. Sivaldo, que apresentava sinais de embriaguez, foi levado à delegacia, onde aguardava para passar por audiência de custódia, nesta segunda-feira, 27.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes