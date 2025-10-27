Menu
POLÍCIA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após atear fogo na esposa no interior da Bahia

Mulher teve queimaduras graves

Redação

Por Redação

27/10/2025 - 19:01 h
Homem joga álcool em mulher e atea fogo
Homem joga álcool em mulher e atea fogo -

Um homem identificado como Sivaldo Alves de Jesus, de 35 anos, foi preso em flagrante, na tarde da sexta-feira, 25, após agredir e atear fogo na companheira, uma mulher de 50 anos, na cidade de Itagimirim, na região sul da Bahia.

Segundo informações da polícia, o homem usou álcool para incendiar a mulher. Ela teve queimaduras graves na perna. O crime aconteceu na casa do casal, no centro da cidade, enquanto a vítima preparava uma refeição. Eles moram no imóvel há dois anos.

Ela foi encaminhada a uma unidade hospitalar da cidade. Seu estado de saúde não foi informado. Sivaldo, que apresentava sinais de embriaguez, foi levado à delegacia, onde aguardava para passar por audiência de custódia, nesta segunda-feira, 27.

