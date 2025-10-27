Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Influenciadora baiana suspeita de tráfico se pronuncia sobre prisão

Melissa Said é investigada por um suposto esquema de comercialização e distribuição de drogas

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

27/10/2025 - 17:20 h
Segundo os advogados, Melissa faz uso de maconha exclusivamente para fins medicinais
Segundo os advogados, Melissa faz uso de maconha exclusivamente para fins medicinais -

A defesa da influenciadora Melissa Said, presa durante a 'Operação Erva Afetiva' da Polícia Civil da Bahia, divulgou neste domingo, 26, uma nota pública negando qualquer envolvimento da jovem com tráfico de drogas ou lavagem de dinheiro.

Segundo os advogados, Melissa faz uso de maconha exclusivamente para fins medicinais, sob prescrição médica, e está “incrédula com as acusações”.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A operação, deflagrada na última semana, investiga um suposto esquema de comercialização e distribuição de drogas com base em atividades observadas nas redes sociais da influenciadora, que acumula mais de 380 mil seguidores.

A Polícia Civil sustenta que as postagens de Melissa fariam apologia ao uso da maconha e poderiam estar relacionadas a práticas ilegais.

Operação “Erva Afetiva” e prisão em Salvador

De acordo com as investigações, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Salvador, Lauro de Freitas, além de São Paulo e Araçatuba (SP). Melissa foi localizada na quinta-feira, 23, em um imóvel no bairro de Itapuã, na capital baiana, onde, segundo a polícia, estaria escondida na casa de uma amiga.

Antes disso, a influenciadora já havia sido detida em outra ocasião, após ser flagrada com uma pequena quantidade de droga no aeroporto. A prisão temporária foi decretada pela Justiça durante audiência de custódia no sábado, 25.

Defesa contesta versão policial e pede prudência da mídia

Em nota assinada pelos advogados Rebecca Lima Santos, Caio Crusco de Tomim e Daniel Morimoto, a defesa afirma que “as acusações não condizem com a realidade pessoal de Melissa” e reforça que a influenciadora nunca participou de qualquer atividade criminosa.

Leia Também:

Influenciadora Melissa Said permanece presa em Salvador
Influenciadora baiana Melissa Said é presa na Operação Erva Afetiva
Influencer digital baiana é investigada por tráfico de drogas

"A sua relação com a maconha se dá estritamente pelo uso pessoal e medicinal, com a devida prescrição médica. Como figura pública, por meio de suas redes sociais, divulga conteúdo informativo e humorístico com intuito de desmistificar os aspectos negativos elevados pelo preconceito em relação à maconha, condutas que em nada se relacionam com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro", diz o comunicado.

Os advogados também solicitaram que a cobertura do caso siga princípios éticos e respeito à presunção de inocência, alertando para os “danos irreversíveis à imagem e à dignidade” que informações distorcidas podem causar.

Como figura pública, por meio de suas redes sociais, divulga conteúdo informativo e humorístico com intuito de desmistificar os aspectos negativos elevados pelo preconceito em relação à maconha, condutas que em nada se relacionam com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Veja a nota completa na íntegra:

"A defesa da Sra. Melissa Said, representada pelos advogados Rebecca Lima Santos, Caio Crusco de Tomim e Daniel Morimoto, diante dos recentes acontecimentos vem a público esclarecer que as acusações em desfavor da Sra. Melissa não são verdadeiras e não condizem com sua realidade pessoal.

Melissa recebeu com surpresa a operação policial e ficou incrédula com as acusações. A sua relação com a maconha se dá estritamente pelo uso pessoal e medicinal, com a devida prescrição médica.

Diante desse cenário, a defesa espera dos meios de comunicação a devida prudência na divulgação de informações obtidas por meio de vazamentos ilegais de conteúdo sigiloso, bem como a cobertura jornalística seja pautada pelos princípios éticos da profissão, em estrita observância ao respeito à presunção de inocência.

Condutas que desconsideram tais princípios têm potencial de causar — e, no presente caso, já vêm causando — danos irreversíveis à imagem e à dignidade de uma pessoa que sequer teve a oportunidade de exercer plenamente seu direito de defesa

Por fim, a defesa reafirma sua confiança na Justiça e reitera que sua cliente permanecerá à disposição para colaborar com as autoridades, esclarecer os fatos e contribuir para que a verdade prevaleça, afastando, assim, qualquer suspeita injusta que possa recair sobre sua conduta, imagem ou ética".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

melissa saide mnaconha operação erva afetiva tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Segundo os advogados, Melissa faz uso de maconha exclusivamente para fins medicinais
Play

Vídeo: foragido por tráfico de drogas é preso no Rio Vermelho

Segundo os advogados, Melissa faz uso de maconha exclusivamente para fins medicinais
Play

Corrida Colorida do Martagão reúne mais de 4,7 mil pessoas em Salvador

Segundo os advogados, Melissa faz uso de maconha exclusivamente para fins medicinais
Play

Três pessoas morrem e oito ficam feridas após laje desabar em Salvador

Segundo os advogados, Melissa faz uso de maconha exclusivamente para fins medicinais
Play

“Graças a Deus encontrada”: esposo de nutricionista comemora desfecho

x