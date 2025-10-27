Influenciadora baiana suspeita de tráfico se pronuncia sobre prisão

Segundo os advogados, Melissa faz uso de maconha exclusivamente para fins medicinais - Foto: Reprodução | Instagram

A defesa da influenciadora Melissa Said, presa durante a 'Operação Erva Afetiva' da Polícia Civil da Bahia, divulgou neste domingo, 26, uma nota pública negando qualquer envolvimento da jovem com tráfico de drogas ou lavagem de dinheiro.

Segundo os advogados, Melissa faz uso de maconha exclusivamente para fins medicinais, sob prescrição médica, e está “incrédula com as acusações”.

A operação, deflagrada na última semana, investiga um suposto esquema de comercialização e distribuição de drogas com base em atividades observadas nas redes sociais da influenciadora, que acumula mais de 380 mil seguidores.

A Polícia Civil sustenta que as postagens de Melissa fariam apologia ao uso da maconha e poderiam estar relacionadas a práticas ilegais.

Operação “Erva Afetiva” e prisão em Salvador

De acordo com as investigações, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Salvador, Lauro de Freitas, além de São Paulo e Araçatuba (SP). Melissa foi localizada na quinta-feira, 23, em um imóvel no bairro de Itapuã, na capital baiana, onde, segundo a polícia, estaria escondida na casa de uma amiga.

Antes disso, a influenciadora já havia sido detida em outra ocasião, após ser flagrada com uma pequena quantidade de droga no aeroporto. A prisão temporária foi decretada pela Justiça durante audiência de custódia no sábado, 25.

Defesa contesta versão policial e pede prudência da mídia

Em nota assinada pelos advogados Rebecca Lima Santos, Caio Crusco de Tomim e Daniel Morimoto, a defesa afirma que “as acusações não condizem com a realidade pessoal de Melissa” e reforça que a influenciadora nunca participou de qualquer atividade criminosa.

"A sua relação com a maconha se dá estritamente pelo uso pessoal e medicinal, com a devida prescrição médica. Como figura pública, por meio de suas redes sociais, divulga conteúdo informativo e humorístico com intuito de desmistificar os aspectos negativos elevados pelo preconceito em relação à maconha, condutas que em nada se relacionam com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro", diz o comunicado.

Os advogados também solicitaram que a cobertura do caso siga princípios éticos e respeito à presunção de inocência, alertando para os “danos irreversíveis à imagem e à dignidade” que informações distorcidas podem causar.

Veja a nota completa na íntegra:

"A defesa da Sra. Melissa Said, representada pelos advogados Rebecca Lima Santos, Caio Crusco de Tomim e Daniel Morimoto, diante dos recentes acontecimentos vem a público esclarecer que as acusações em desfavor da Sra. Melissa não são verdadeiras e não condizem com sua realidade pessoal.

Melissa recebeu com surpresa a operação policial e ficou incrédula com as acusações. A sua relação com a maconha se dá estritamente pelo uso pessoal e medicinal, com a devida prescrição médica.

Diante desse cenário, a defesa espera dos meios de comunicação a devida prudência na divulgação de informações obtidas por meio de vazamentos ilegais de conteúdo sigiloso, bem como a cobertura jornalística seja pautada pelos princípios éticos da profissão, em estrita observância ao respeito à presunção de inocência.

Condutas que desconsideram tais princípios têm potencial de causar — e, no presente caso, já vêm causando — danos irreversíveis à imagem e à dignidade de uma pessoa que sequer teve a oportunidade de exercer plenamente seu direito de defesa

Por fim, a defesa reafirma sua confiança na Justiça e reitera que sua cliente permanecerá à disposição para colaborar com as autoridades, esclarecer os fatos e contribuir para que a verdade prevaleça, afastando, assim, qualquer suspeita injusta que possa recair sobre sua conduta, imagem ou ética".