Influenciadora baiana Melissa Said é presa na Operação Erva Afetiva

influenciadora baiana Melissa Said - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A influenciadora baiana Melissa Said, que estava foragida, foi presa na tarde desta quinta-feira, 23, durante uma ação da Operação Erva Afetiva, deflagrada pela Polícia Civil.

A operação foi realizada em municípios da Bahia e de São Paulo, com o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa envolvida com o tráfico interestadual de drogas.

A influenciadora foi encontrada no bairro de Itapuã, em Salvador, onde estava escondida na casa de uma amiga. Melissa, que possui mais de 327 mil seguidores no Instagram, foi apontada como uma das líderes do grupo investigado por tráfico de entorpecentes entre os dois estados.

A suspeita, que era o principal alvo da operação, foi encaminhada para a sede do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), onde passará por interrogatório e serão adotadas as medidas judiciais cabíveis.

Operação Erva Afetiva

De acordo com a Polícia Civil, a Operação Erva Afetiva teve início na quarta-feira, 22, e é coordenada pelo Denarc. Até o momento, cinco pessoas foram presas em decorrência da ação, além do cumprimento de dez mandados de busca e apreensão, sendo cinco em Salvador e cinco em São Paulo.

Entre os presos estão a influenciadora — detida em Salvador —, dois homens capturados em Lauro de Freitas e outros dois envolvidos presos no estado de São Paulo, em cumprimento a ordens judiciais de prisão temporária.

Um dos detidos em Lauro de Freitas foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Por que Melissa foi presa?

As investigações, que tiveram início em 2024, identificaram o envolvimento da influenciadora com o grupo criminoso. Durante as apurações, foi possível constatar que Melissa incentivava o transporte e o consumo de drogas, ensinando seus seguidores métodos para despistar a atuação policial durante viagens e deslocamentos.

Anteriormente, a blogueira já havia sido conduzida a uma unidade policial após ter sido flagrada com uma porção de droga em um aeroporto.

Em suas redes sociais, Melissa fazia apologia ao uso de entorpecentes e utilizava seu alcance para comercializar maconha. A influenciadora realizava 'publis' para fornecedores identificados na Bahia e em São Paulo.

As investigações apontam que ela repassava drogas a alguns seguidores a partir de contatos realizados por meio das redes sociais. Durante o período natalino, a blogueira chegou a distribuir 'kits' contendo cigarros de maconha nas ruas, em um ato de autopromoção.

Segundo o diretor do Denarc, Ernandes Reis, “A prisão é fruto de um trabalho contínuo de inteligência policial e monitoramento, que permitiu identificar o paradeiro da suspeita e realizar a captura de forma segura e sem incidentes.”