Idoso é preso por racismo após briga em fila de mercado em Salvador

A vítima e o autor se desentenderam por causa de um lugar na fila - Foto: Ascom-PCBA

Um idoso de 61 anos foi preso nesta quarta-feira, 22, após ser acusado de cometer injúria racial contra uma mulher de 34 anos em um supermercado localizado no bairro dos Barris, em Salvador. Ele foi autuado em flagrante pela Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin).

De acordo com as informações iniciais, a vítima e o autor se desentenderam por causa de um lugar na fila do estabelecimento. Durante a discussão, o homem teria utilizado expressões e comentários de cunho racista, motivando a intervenção da polícia.

Segundo a Decrin, imediatamente após a ocorrência, diligências foram realizadas para ouvir testemunhas e coletar provas do crime, assegurando que o autor fosse responsabilizado e que a vítima recebesse a devida proteção.

Segundo o delegado titular da unidade, Ricardo Amorim, “estamos trabalhando todos os dias para garantir que todos os casos de racismo que cheguem até a unidade tenham uma resposta imediata, garantindo efetividade na aplicação da lei”.

O suspeito foi encaminhado à unidade especializada por policiais militares, submetido aos exames legais e segue custodiado na 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

