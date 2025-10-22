FIM DO CASO
Câmara arquiva processo de cassação contra Hamilton Assis
Vereador foi alvo de representação por episódio de invasão da CMS
O Conselho de Ética da Câmara Municipal de Salvador arquivou o processo de cassação do vereador Hamilton Assis (PSOL), em sessão realizada nesta quarta-feira, 22
O presidente do colegiado, Alexandre Aleluia (PL), que votou pelo arquivamento, considerou a decisão prudente. Foram cinco votos favoráveis ao arquivamento e uma abstenção.
Hamilton foi alvo de uma representação de Pedro Ivo Rodrigues Cortes por quebra de decoro parlamentar por supostamente ter incitado a invasão à Câmara de Salvador no dia 22 de maio, quando foi votado um projeto de reajuste dos servidores municipais.
“O arquivamento confirma que agimos dentro da lei e com coerência ética. Reafirmo meu compromisso em defesa da educação, dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores e da população mais vulnerável, que está à mercê de políticas públicas ineficazes para combater a nossa desigualdade social. E não vamos recuar na luta por uma Salvador melhor”, declarou o psolista.
O parlamentar agradeceu o apoio recebido durante o processo. “A democracia sai fortalecida. Seguiremos firmes ao lado do povo de Salvador, enfrentando as injustiças e denunciando as irregularidades da Prefeitura. Nosso compromisso é com a democracia e com as lutas populares. Agradecemos o apoio de todas e todos registrados por onde passávamos, assim como de parlamentares de todo o Brasil”, afirmou.
