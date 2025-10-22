Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FIM DO CASO

Câmara arquiva processo de cassação contra Hamilton Assis

Vereador foi alvo de representação por episódio de invasão da CMS

Redação

Por Redação

22/10/2025 - 21:24 h
Vereador Hamilton Assis (PSOL) em sessão legislativa na Câmara de Salvador.
Vereador Hamilton Assis (PSOL) em sessão legislativa na Câmara de Salvador. -

O Conselho de Ética da Câmara Municipal de Salvador arquivou o processo de cassação do vereador Hamilton Assis (PSOL), em sessão realizada nesta quarta-feira, 22

O presidente do colegiado, Alexandre Aleluia (PL), que votou pelo arquivamento, considerou a decisão prudente. Foram cinco votos favoráveis ao arquivamento e uma abstenção.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Câmara: entenda processo que pode cassar vereador Hamilton Assis
O que acontece com Hamilton Assis? Pedido de cassação será analisado
Vereador tem prazo estendido para defesa em processo de cassação

Hamilton foi alvo de uma representação de Pedro Ivo Rodrigues Cortes por quebra de decoro parlamentar por supostamente ter incitado a invasão à Câmara de Salvador no dia 22 de maio, quando foi votado um projeto de reajuste dos servidores municipais.

“O arquivamento confirma que agimos dentro da lei e com coerência ética. Reafirmo meu compromisso em defesa da educação, dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores e da população mais vulnerável, que está à mercê de políticas públicas ineficazes para combater a nossa desigualdade social. E não vamos recuar na luta por uma Salvador melhor”, declarou o psolista.

O parlamentar agradeceu o apoio recebido durante o processo. “A democracia sai fortalecida. Seguiremos firmes ao lado do povo de Salvador, enfrentando as injustiças e denunciando as irregularidades da Prefeitura. Nosso compromisso é com a democracia e com as lutas populares. Agradecemos o apoio de todas e todos registrados por onde passávamos, assim como de parlamentares de todo o Brasil”, afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR cassação de vereador Hamilton Assis

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vereador Hamilton Assis (PSOL) em sessão legislativa na Câmara de Salvador.
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Vereador Hamilton Assis (PSOL) em sessão legislativa na Câmara de Salvador.
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Vereador Hamilton Assis (PSOL) em sessão legislativa na Câmara de Salvador.
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Vereador Hamilton Assis (PSOL) em sessão legislativa na Câmara de Salvador.
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x