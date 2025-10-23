Menu
POLÍCIA

Três torcedores do Bahia são presos em flagrante no Imbuí

Homens foram presos por equipes da Rondesp nesta quinta-feira

Redação

Por Redação

23/10/2025 - 12:32 h | Atualizada em 23/10/2025 - 12:44
Bairro onde os torcedores foram presos
Foram presos nesta quinta-feira, 23, por equipes da Rondesp, três homens que estavam vestidos com a camisa do Bahia após uma suposta briga de torcida que aconteceu no bairro do Imbuí, em Salvador.

De acordo com informações preliminares, foram ouvidos tiros na região do Imbuí envolvendo uma briga de torcedores de Bahia e Vitória na localidade.

Os suspeitos foram conduzidos para a Central de Flagrantes, no bairro dos Barris, onde a ocorrência vai ser registrada. Ainda não há informações sobre a identidade dos flagranteados nem se portavam armas ou drogas.

x