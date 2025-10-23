Três torcedores do Bahia são presos em flagrante no Imbuí

Bairro onde os torcedores foram presos - Foto: Reprodução | Google Street View

Foram presos nesta quinta-feira, 23, por equipes da Rondesp, três homens que estavam vestidos com a camisa do Bahia após uma suposta briga de torcida que aconteceu no bairro do Imbuí, em Salvador.

De acordo com informações preliminares, foram ouvidos tiros na região do Imbuí envolvendo uma briga de torcedores de Bahia e Vitória na localidade.

Os suspeitos foram conduzidos para a Central de Flagrantes, no bairro dos Barris, onde a ocorrência vai ser registrada. Ainda não há informações sobre a identidade dos flagranteados nem se portavam armas ou drogas.