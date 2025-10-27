MISTÉRIO
Homem é executado a tiros após deixar namorada em casa na Bahia
Jovem tinha participado de cavalgada com amigos e familiares
Por Redação
Até a noite desta segunda-feira, 27, a Polícia Civil de São Gonçalo dos Campos, cerca de 21 Km de Feira de Santana, ainda não havia identificado e prendido o homem suspeito de matar Emerson Levi Santos Correia, na noite do último domingo, 26. O corpo do rapaz foi encontrado por policiais militares, na Rua das Flores, no Loteamento Ouro Verde, em São Gonçalo dos Campos.
Emerson foin executado a tiros e, informações de equipes do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc) da Delegacia de Homicídios, o corpo que apresentava perfurações nas costas e na cabeça. A perícia foi realizada por agentes Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana.
Leia Também:
Segundo informações apuradas pela polícia, momentos antes de ser encontrado morto, Emerson estava em uma cavalgada na companhia de amigos e familiares, no loteamento Ouro Verde. Ele foi assassinado logo após deixar a namorada em casa.
A motocicleta dele, uma Honda CG 125 vermelha, de placa KLZ-1283, foi localizada ao lado do corpo. Após o crime, o suspeito fugiu. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de São Gonçalo dos Campos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes