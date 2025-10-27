Menu
POLÍCIA
MISTÉRIO

Homem é executado a tiros após deixar namorada em casa na Bahia

Jovem tinha participado de cavalgada com amigos e familiares

Redação

Por Redação

27/10/2025 - 21:59 h
A polícia ainda tenta identificar homem suspeito de matar Emerson
Até a noite desta segunda-feira, 27, a Polícia Civil de São Gonçalo dos Campos, cerca de 21 Km de Feira de Santana, ainda não havia identificado e prendido o homem suspeito de matar Emerson Levi Santos Correia, na noite do último domingo, 26. O corpo do rapaz foi encontrado por policiais militares, na Rua das Flores, no Loteamento Ouro Verde, em São Gonçalo dos Campos.

Emerson foin executado a tiros e, informações de equipes do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc) da Delegacia de Homicídios, o corpo que apresentava perfurações nas costas e na cabeça. A perícia foi realizada por agentes Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana.

Segundo informações apuradas pela polícia, momentos antes de ser encontrado morto, Emerson estava em uma cavalgada na companhia de amigos e familiares, no loteamento Ouro Verde. Ele foi assassinado logo após deixar a namorada em casa.

A motocicleta dele, uma Honda CG 125 vermelha, de placa KLZ-1283, foi localizada ao lado do corpo. Após o crime, o suspeito fugiu. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de São Gonçalo dos Campos.

cavalgada HOMICÍDIO investigação policial perícia criminal SÃO GONÇALO DOS CAMPOS violência

