HOME > POLÍCIA
AGRESSÃO

Mãe é presa após dar pauladas na cabeça do filho de 9 anos

Após as agressões, mulher sofreu tentativa de linchamento

Redação

Por Redação

27/10/2025 - 23:54 h
Criança teve ferimentos graves e foi levada a unidade de saúde
Criança teve ferimentos graves e foi levada a unidade de saúde

Uma mulher sofreu uma tentativa de linchamento, na tarde do domingo, 26, após agredir o filho, um menino de 9 anos, com pauladas na cabeça, em um terminal de ônibus do Bairro Messejana, em Fortaleza, no Ceará. Ela foi salva por agentes da Guarda Municipal e presa por espancar a criança.

Testemunhas informaram à polícia que a mulher iniciou as agressões ainda dentro do ônibus e, ao desembarcar no terminal, pegou uma estaca de madeira e continuou agredindo o filho.

Por meio de nota, a GMF contou que a guarnição fixa do terminal foi acionada por populares para conter uma suposta tentativa de linchamento na entrada do terminal e, ao chegar, os guardas foram informados de que a mulher estava batendo no menino.

Ainda segundo informações da Guarda Municipal a mulher apresentava "desequilíbrio emocional no momento do atendimento". O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado.

Leia Também:

Oficial de Justiça é morto a facadas no interior da Bahia
Ataque a tiros deixa uma mulher morta e outra ferida na Bahia
Mulher é morta a golpes de facão na Bahia; companheiro é suspeito

A criança, que teve um ferimento na cabeça com sangramento intenso, foi encaminhada ao Hospital Instituto Dr. José Frota, no Centro da cidade. Já a mãe foi levada o 30º Distrito Policial, onde foi autuada em flagrante. Não há informações sobre o estado de saúde do menino.

agressão infantil desequilíbrio emocional fortaleza guarda municipal linchamento Saúde infantil

