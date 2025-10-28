Ex-auditor preso na Bahia após forjar morte é levado para presídio

Ex-auditor forjou a própria morte para escapar da Justiça - Foto: Reprodução | TV Globo

O ex-auditor fiscal Arnaldo Augusto Pereira, preso na Bahia após simular a própria morte, foi transferido para o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado. A informação foi confirmada pela defesa à TV Bahia nesta segunda-feira, 27.

Arnaldo foi localizado em Mucuri, em 15 de outubro, depois de quase duas semanas de monitoramento. Ele era procurado por fraudes e corrupção em São Paulo, onde atuava na prefeitura. Após ser capturado, teve a prisão temporária convertida em preventiva.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O médico legista Sérgio Ricardo Matos da Costa, que assinou a declaração de óbito falsa, é investigado pelo Conselho Regional de Medicina da Bahia (Cremeb). Segundo o Ministério Público, Arnaldo confessou ter pago R$ 45 mil pelo documento, usado para se livrar de decisões judiciais e liberar bens bloqueados.

"O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) informa que tomou conhecimento do referido caso e que os fatos estão sendo apurados pela Corregedoria da entidade, em sindicância Ex. Officio", disse o Cremeb em um trecho da nota.

A defesa do médico afirma que ele foi enganado por um golpe e acreditava que o ex-auditor estava realmente morto.

Condenações contra o ex-auditor

Arnaldo recebeu uma pena total de 43 anos de prisão, mas seguia em liberdade, já que todas as condenações ainda estavam em fase de recurso. Confira os processos pelos quais ele foi condenado:

23 anos de prisão no processo da Máfia do ISS;

13 anos pelo caso de propina em Santo André;

7 anos por lavagem de dinheiro, também em Santo André.

Prisão e novas acusações

Após rastrear os deslocamentos do suspeito, a polícia encontrou Arnaldo escondido em Caravelas, cidade vizinha de Mucuri. Ele foi capturado durante uma operação e confessou ter simulado a própria morte por “desespero”. No momento da prisão, também portava documentos falsos.

"Quando você tá no desespero, você não pensa racionalmente", disse Arnaldo Augusto Pereira.

Agora, além das condenações por corrupção, Arnaldo vai responder por falsificação de documento público e uso de documento falso.