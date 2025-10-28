Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COMBATE AO TRÁFICO

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

Mais de 60 pessoas morreram em megaoperação contra o CV no Rio de Janeiro

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

28/10/2025 - 23:13 h | Atualizada em 29/10/2025 - 10:43
Marcelo destacou a atuação integrada das forças de segurança
Marcelo destacou a atuação integrada das forças de segurança -

O secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Marcelo Werner, lamentou as mortes registradas durante a megaoperação das polícias Militar e Civil do Rio de Janeiro, realizada nesta terça-feira, 28, que deixou mais de 60 mortos nos complexos do Alemão e da Penha.

Entre as vítimas inocentes estão quatro policiais mortos e três moradores baleados. “Quero me solidarizar com as famílias dos policiais e das pessoas que foram vítimas ao longo dessa operação”, declarou Werner em entrevista ao Panorama da Bahia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O secretário destacou ainda que a Bahia tem reforçado o enfrentamento às facções criminosas e mantém colaboração constante com forças de segurança de outros estados. “Trabalhamos incansavelmente no combate às facções. Isso envolve não apenas a apreensão de armas e drogas, mas também a identificação e alcance de lideranças que atuam fora do estado”, explicou.

Monitoramento

A ação, batizada de Operação Contenção, faz parte de uma iniciativa do Governo do Estado para combater a expansão territorial do CV e prender lideranças criminosas que atuam no Rio e em outros estados.

Até a noite desta terça-feira, 28, foram:

  • 64 mortos, sendo 60 criminosos e 4 policiais
  • 81 presos
  • 93 fuzis apreendidos

Entre os criminosos, no mínimo dois deles eram da criminosos famosos na Bahia:

  • Júlio Souza Silva, de 26 anos - morreu na açao. Ele era traficante do CV no Nordeste de Amaralina e cumpria pena em regime semiaberto
  • Robert da Silva de Jesus, vulgo 'Siri' - foi preso na ação. Ele era de Lauro de Freitas e de acordo com informações preliminares, seria um dos gerentes do tráfico no RJ.

Werner confirmou que a polícia baiana já monitorava a presença de criminosos locais no Rio de Janeiro e trocou informações com a inteligência fluminense durante a operação.

“Sabíamos que algumas lideranças envolvidas em crimes violentos na Bahia estavam em comunidades que foram alvo da operação. Continuaremos colaborando na identificação dos mortos e presos, fortalecendo o trabalho conjunto entre os estados”, afirmou.

Ações na Bahia

Questionado sobre a possibilidade de operações de grande porte em Salvador, especialmente em regiões como o Nordeste de Amaralina, Werner evitou citar bairros. “Prefiro não mencionar comunidades, porque a maioria das pessoas que vive nelas é formada por cidadãos de bem. Menos de 5% estão envolvidos com a violência”, disse.

O secretário garantiu, contudo, que as ações policiais seguirão firmes em todo o estado. “Somente este ano, realizamos mais de 300 operações na capital e no interior, sempre com base em inteligência e com todos os recursos disponíveis. Não deixaremos de agir em nenhum ponto da Bahia”, concluiu Werner.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Comando Vermelho crime organizado Facções integração policial Marcelo Werner megaoperação Rio de Janeiro segurança pública SSP-BA

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Marcelo destacou a atuação integrada das forças de segurança
Play

Vídeo: foragido por tráfico de drogas é preso no Rio Vermelho

Marcelo destacou a atuação integrada das forças de segurança
Play

“Graças a Deus encontrada”: esposo de nutricionista comemora desfecho

Marcelo destacou a atuação integrada das forças de segurança
Play

Homem que aterrorizava pessoas com cachorro é preso na Graça

Marcelo destacou a atuação integrada das forças de segurança
Play

Após morte de criança, polícia ocupa a Capelinha de São Caetano

x