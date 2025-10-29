Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Mais de 100! Sobe o número de mortos em megaoperação no Rio

Ação contra o Comando Vermelho é considerada a mais letal da história da cidade

Redação

Por Redação

29/10/2025 - 8:41 h | Atualizada em 29/10/2025 - 10:48
54 corpos foram levados por moradores até a Praça São Lucas
54 corpos foram levados por moradores até a Praça São Lucas

O número de mortos após a megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, pode ultrapassar 100 vítimas, segundo informações atualizadas na manhã desta quarta-feira, 29.

Entre a noite de terça-feira, 28, e a manhã de hoje, 54 corpos foram levados por moradores até a Praça São Lucas, no Complexo da Penha, um dia após a ação considerada a mais letal da história do Rio. A conta pode chegar a 128 mortos.

O número oficial divulgado anteriormente era de 64 mortos, mas os novos corpos não estão incluídos nessa contagem, conforme confirmou o comandante da Polícia Militar do Rio à TV Globo. Ele afirmou, no entanto, que ainda não é possível confirmar se as mortes estão diretamente relacionadas à operação.

54 corpos foram levados por moradores até a Praça São Lucas
54 corpos foram levados por moradores até a Praça São Lucas | Foto: Reprodução

As vítimas foram retiradas de uma área de mata e levadas até a praça por moradores. Equipes da Defesa Civil estão no local para auxiliar na remoção dos corpos.

O Instituto Médico-Legal (IML) do Rio foi fechado temporariamente para receber apenas os corpos das vítimas da operação nesta quarta-feira. De acordo com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), outros corpos que precisarem passar por necropsia serão encaminhados ao IML de Niterói.

Megaoperação

A operação, deflagrada na terça-feira, 28, prendeu mais de 80 suspeitos de integrar o Comando Vermelho (CV) e resultou na morte de pelo menos 64 pessoas, além de nove feridos, entre eles, três moradores e seis agentes de segurança (quatro policiais civis e dois militares).

Segundo a polícia, entre os mortos estão lideranças da facção de outros estados que se refugiaram na região. A ação contou com 2,5 mil agentes das polícias Civil e Militar e apoio do Ministério Público, no âmbito da Operação Contenção.

Ministério Público fará perícia independente

Em nota, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, informa que técnicos realizam periciais de forma independente. "Foram enviados ao Instituto Médico-Legal (IML) para a realização de perícia independente, em conformidade com suas atribuições legais. As informações referentes aos desdobramentos da operação foram encaminhadas pelo Plantão de Monitoramento para a análise da 5ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro".

