POLÍCIA
POLÍCIA

Polícia Federal realiza operação em condomínios de luxo em Salvador

Ação foi deflagrada contra desvio de recursos públicos

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

29/10/2025 - 7:54 h | Atualizada em 29/10/2025 - 8:13
Phileto Sobrinho
Phileto Sobrinho -

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 29, uma operação para investigar desvios de recursos públicos, com o cumprimento de quatro mandados em endereços de alto padrão em Salvador.

As ações ocorreram em condomínios de luxo, como o Phileto Sobrinho, no Corredor da Vitória; e o Jardim Apipema, na região da Ladeira de Nassim.

De acordo com as informações iniciais, os agentes cumprem mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em São Paulo.

Até o momento, a Polícia Federal não divulgou o nome da operação nem os alvos das medidas judiciais.

desvios públicos Justiça Federal operação PF polícia federal

