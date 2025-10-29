Polícia Federal realiza operação em condomínios de luxo em Salvador

Phileto Sobrinho - Foto: Reprodução/Google Maps

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 29, uma operação para investigar desvios de recursos públicos, com o cumprimento de quatro mandados em endereços de alto padrão em Salvador.

As ações ocorreram em condomínios de luxo, como o Phileto Sobrinho, no Corredor da Vitória; e o Jardim Apipema, na região da Ladeira de Nassim.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com as informações iniciais, os agentes cumprem mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em São Paulo.

Até o momento, a Polícia Federal não divulgou o nome da operação nem os alvos das medidas judiciais.