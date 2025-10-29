POLÍCIA
Polícia Federal realiza operação em condomínios de luxo em Salvador
Ação foi deflagrada contra desvio de recursos públicos
Por Victoria Isabel
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 29, uma operação para investigar desvios de recursos públicos, com o cumprimento de quatro mandados em endereços de alto padrão em Salvador.
As ações ocorreram em condomínios de luxo, como o Phileto Sobrinho, no Corredor da Vitória; e o Jardim Apipema, na região da Ladeira de Nassim.
De acordo com as informações iniciais, os agentes cumprem mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em São Paulo.
Até o momento, a Polícia Federal não divulgou o nome da operação nem os alvos das medidas judiciais.
