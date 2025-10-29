Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Pai inventa doença em filho e acaba preso por estelionato

Cadeira de rodas e quase R$ 6 mil foram apreendidos pela polícia

Redação

Por Redação

29/10/2025 - 7:28 h | Atualizada em 29/10/2025 - 7:39
Um homem foi preso na última segunda-feira, 27, na cidade de Buritizeiro, em Minas Gerais, após inventar que o filho tinha um tumor no cérebro para arrecadar doações em igrejas.

A prisão foi feita pela PM após abordar um carro em que os ocupantes teriam praticado estelionatos na cidade. Nas proximidades de um posto, os policiais abordaram o veículo em que estavam o motorista e os seus três filhos de 22, 12 e 9 anos. No porta-malas foram encontrados panfletos sobre a suposta doença do adolescente e uma cadeira de rodas e quase R$ 6 mil.

O motorista tentou enganar a PM dizendo que o filho tinha um tumor e por isso precisava de uma cadeira de rodas. Ao ser questionado se era portador de alguma doença, o adolescente disse que tinha problema na coluna e depois afirmou que sofria alguns desmaios.

O motorista apresentou aos policiais relatório médico, laudo de tomografia e encaminhamento médico, todos com indícios de falsificação, como erros de português e citação incorreta do código da Classificação Internacional de Doenças (CID).

Diante da situação, o homem acabou falando que estava “aumentando um pouco a doença” do filho para arrecadar doações.

De acordo com a PM, foram registrados três boletins de ocorrência por estelionato em Patos de Minas após situações ocorridas em duas igrejas católicas. Como parte do dinheiro era depositada na conta do filho, de 22 anos, o rapaz também acabou preso em flagrante por corrupção de menores.

