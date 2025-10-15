Menu
MINAS GERAIS

Psicólogo é preso por abusar pacientes adolescentes

Entre as vítimas estavam jovens com deficiência, o que agrava a vulnerabilidade dos casos

Redação

Por Redação

15/10/2025 - 8:59 h | Atualizada em 15/10/2025 - 9:33
A ação, batizada de Operação Anjos da Guarda, foi deflagrada pelo Ministério Público e Polícia Militar
-

Um psicólogo foi preso suspeito de abusar sexualmente de adolescentes durante operação conjunta do Ministério Público de Minas Gerais e da Polícia Militar, em Muriaé, na Zona da Mata mineira, deflagrada nesta terça-feira, 14.

O investigado é acusado de cometer os abusos se aproveitando de sua posição profissional. Segundo o MPMG, entre as vítimas há adolescentes com deficiência, o que agrava a vulnerabilidade dos casos sob apuração.

A ação, batizada de Operação Anjos da Guarda, foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). O investigado é acusado de cometer os abusos se aproveitando de sua posição profissional.

Leia Também:

Criança de 11 anos atira acidentalmente no amigo com arma do pai
Mulher acusada de envenenar irmãos é inocentada pela Justiça
Desaparecimento de amigas: suspeito preso levou polícia ao local dos corpos

A operação também cumpriu três mandados de busca e apreensão e um mandado de suspensão de atividades econômicas ou financeiras, medida adotada para impedir que o exercício profissional fosse utilizado na prática de novos crimes.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes apreenderam materiais e dispositivos eletrônicos que serão submetidos a análise pericial. O objetivo é identificar novas vítimas e eventuais cúmplices do suspeito.

O promotor de Justiça Breno Costa da Silva Coelho, coordenador do Gaeco da Zona da Mata, afirmou que todo o material recolhido passará por avaliação detalhada. Segundo ele, as investigações seguem em andamento, e os elementos obtidos poderão revelar a extensão dos crimes e o envolvimento de outras pessoas.

x