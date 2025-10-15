POLÍCIA
Criança de 11 anos atira acidentalmente no amigo com arma do pai
O disparo ocorreu enquanto os dois brincavam dentro de casa
Por Redação
Uma criança de 11 anos atirou acidentalmente em outra, de 9, com a arma de fogo do próprio pai, na noite de segunda-feira, 13, em Jundiaí, interior de São Paulo. O disparo ocorreu enquanto os dois brincavam dentro de casa, no bairro Vista Alegre.
De acordo com informações da Polícia Civil, o pai do menino é registrado como Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) e possuía a arma legalmente. O revólver, uma pistola calibre 9mm, estava guardado dentro de um guarda-roupa, envolto em uma camisa. As informações são do Portal Metrópoles.
No momento do disparo, não havia nenhum adulto no cômodo. O tiro atingiu o rosto da criança de 9 anos, próximo ao olho. O pai, ao ouvir o barulho, encontrou o filho de 11 anos em estado de choque.
Leia Também:
A vítima foi socorrida e levada à Santa Casa de Louveira, sendo depois transferida para o Hospital São Vicente de Jundiaí. Segundo as autoridades, o menino está fora de perigo.
A arma foi apreendida pela Polícia Civil. Conforme a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Jundiaí como omissão de cautela e lesão corporal culposa.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes