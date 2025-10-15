Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Criança de 11 anos atira acidentalmente no amigo com arma do pai

O disparo ocorreu enquanto os dois brincavam dentro de casa

Redação

Por Redação

15/10/2025 - 8:31 h
O tiro atingiu o rosto da criança
O tiro atingiu o rosto da criança -

Uma criança de 11 anos atirou acidentalmente em outra, de 9, com a arma de fogo do próprio pai, na noite de segunda-feira, 13, em Jundiaí, interior de São Paulo. O disparo ocorreu enquanto os dois brincavam dentro de casa, no bairro Vista Alegre.

De acordo com informações da Polícia Civil, o pai do menino é registrado como Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) e possuía a arma legalmente. O revólver, uma pistola calibre 9mm, estava guardado dentro de um guarda-roupa, envolto em uma camisa. As informações são do Portal Metrópoles.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No momento do disparo, não havia nenhum adulto no cômodo. O tiro atingiu o rosto da criança de 9 anos, próximo ao olho. O pai, ao ouvir o barulho, encontrou o filho de 11 anos em estado de choque.

Leia Também:

Mulher acusada de envenenar irmãos é inocentada pela Justiça
Desaparecimento de amigas: suspeito preso levou polícia ao local dos corpos
Mulheres roubam carro após fuga de hospital psiquiátrico

A vítima foi socorrida e levada à Santa Casa de Louveira, sendo depois transferida para o Hospital São Vicente de Jundiaí. Segundo as autoridades, o menino está fora de perigo.

A arma foi apreendida pela Polícia Civil. Conforme a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Jundiaí como omissão de cautela e lesão corporal culposa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente arma criança Polícia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O tiro atingiu o rosto da criança
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

O tiro atingiu o rosto da criança
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

O tiro atingiu o rosto da criança
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

O tiro atingiu o rosto da criança
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x