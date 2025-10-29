Miss Real Madrid fala sobre Vini Jr. e Virginia e gera polêmica

Jéssica Barbieri, Miss Real Madrid - Foto: Divulgação

A modelo e empresária Jéssica Barbieri, conhecida por ser a primeira brasileira a conquistar o título de Miss Real Madrid, voltou a movimentar as redes sociais após uma declaração sobre os bastidores do futebol e a influência das mulheres na vida dos jogadores.

“Atrás de todo craque existe uma mulher que o equilibra, mesmo quando ela não é a oficial”, escreveu Jéssica, em um post que rapidamente viralizou.

A fala dividiu opiniões entre fãs, influenciadores e torcedores. Enquanto alguns interpretaram o comentário como um elogio às mulheres que apoiam os atletas fora dos holofotes, outros consideraram a frase uma indireta às esposas e namoradas de jogadores famosos.

De olho nas polêmicas do futebol

A Miss Real Madrid afirmou que decidiu se pronunciar após acompanhar as recentes controvérsias entre Virginia Fonseca e Vini Jr., e revelou que o universo do futebol é mais emocional e vulnerável do que o público imagina.

“Todo jogador, por mais famoso que seja, tem um ponto de apoio, e quase sempre é uma mulher. Pode ser a mãe, a namorada, uma amiga... a fama é solitária. E o amor faz esses caras serem mais humanos.”

Segundo Jéssica, a convivência com jogadores e pessoas próximas a eles a fez perceber que “por trás dos contratos milionários existe muita carência, ego e solidão”.

“A mulher certa faz diferença”

Em suas declarações, a modelo também elogiou mulheres que, segundo ela, “sabem somar sem se anular”.

“Tem mulher que aparece porque quer palco, mas também tem as que fazem o bastidor acontecer. Essas são as verdadeiras, as que inspiram os jogadores a serem melhores, dentro e fora de campo. A Virginia, por exemplo, é esse tipo. Ela soma, ela traz luz. Por isso defendo tanto”, disse.

Nas redes sociais, o nome da Miss Real Madrid rapidamente ficou entre os mais comentados. Internautas se dividiram entre os que elogiaram a sinceridade da modelo e os que acharam a frase “provocativa demais”.