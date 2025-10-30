Menu
ENTRETENIMENTO
POLÊMICA!

Baiana afirma estar esperando filho de Memphis Depay: "Ignorou"

Jogador ainda não se pronunciou sobre o assunto

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

30/10/2025 - 19:07 h | Atualizada em 30/10/2025 - 19:35
O jogador Memphis Depay
O jogador Memphis Depay -

A internet foi à loucura após rumores de que o jogador do Corinthians, Memphis Depay, poderia ser pai. A influenciadora Lary Simões é a responsável por dar início às especulações e afirma estar grávida do atleta.

De acordo com informações divulgadas pela coluna Fábia Oliveira, os dois teriam se envolvido em fevereiro, durante uma festa de aniversário do jogador. Desde então, eles mantiveram o relacionamento de forma discreta, embora imagens indiquem uma relação próxima entre o casal.

Ignorou a gravidez?

Amigos próximos de Lary afirmam que, há cerca de um mês, ela descobriu a gravidez e comunicou Depay, que teria reagido de forma negativa e se afastado da influenciadora. As mesmas fontes relataram tristeza e indignação com a postura do atleta diante da situação.

A coluna também teve acesso a imagens que mostram Lary e Depay juntos na residência do jogador, além de registros de uma publicação recente em que a influenciadora exibe uma camisa autografada do Corinthians, presente do jogador a seu sobrinho. Segundo as informações, Lary também teria enviado ao atleta uma foto do teste de gravidez, reforçando a veracidade de sua declaração.

Em resposta, Lary confirmou todas as informações e criticou o comportamento de Depay. “É verdade, ele está ignorando totalmente a situação. Até agora, nem um advogado entrou em contato para tratar do assunto ou esclarecer qualquer dúvida. Nada!”, declarou à coluna.

Até o momento, Memphis Depay não se pronunciou sobre o caso. Nas redes sociais, o assunto repercute intensamente, com internautas debatendo a possível paternidade do jogador.

x