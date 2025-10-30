Menu
ENTRETENIMENTO
REVIRAVOLTA

Hytalo Santos e marido podem ser soltos em nova audiência, diz defesa

Casal segue preso desde agosto de 2025

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

30/10/2025 - 18:27 h
Hytalo Santos e marido, Euro
Hytalo Santos e marido, Euro

O influenciador Hytalo Santos segue preso junto com o marido, Israel Vicente, conhecido como Euro. Após mais um pedido de habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o caso teve uma reviravolta, segundo o advogado do casal, Felipe Cassimiro Melo de Oliveira, que afirmou haver a possibilidade de soltura de ambos.

O advogado emitiu uma nota informando que, na próxima semana, uma nova audiência será realizada e poderá resultar na liberdade do casal. Ambos foram presos por acusações de exploração sexual infantil, tráfico humano e trabalho infantil irregular.

“Não deixei o caso. Apenas prefiro trabalhar em silêncio e com foco, em vez de ficar comentando a todo momento sobre o andamento do processo. Na próxima terça-feira (4/11), teremos uma audiência muito importante, que poderá definir a questão da liberdade dos meninos”, escreveu.

Na nota, ele também atualizou a situação do influenciador: “No STJ há dois habeas corpus sob a relatoria do ministro Schietti, que ainda aguardam julgamento de mérito. Os meninos estão bem, confiantes e animados, sabendo que essa situação está finalmente caminhando para um desfecho positivo.”

Imagem ilustrativa da imagem Hytalo Santos e marido podem ser soltos em nova audiência, diz defesa
| Foto: Reprodução| Redes sociais

Relembre o caso

A prisão de Hytalo Santos ocorreu após uma série de denúncias públicas e investigações conduzidas pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

O influenciador é acusado de exploração sexual de menores, tráfico humano e trabalho infantil irregular.

