FIM DE UMA ERA

Zé Felipe toma atitude para apagar lembrança de Virginia

A atitude do cantor deu o que falar nas redes sociais

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

30/10/2025 - 11:21 h
Os dois ficaram juntos por 4 anos
Zé Felipe está fazendo de tudo para desvincular a imagem da de Virginia Fonseca, sua ex-mulher. O cantor tomou uma atitude drástica nesta semana e transformou a tatuagem que fez em homenagem à influenciadora, que é mãe de seus três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

O artista transformou o apelido “Vi”, inicial do do nome da famosa, na palavra “Vida”, dando um novo significado. A mudança foi exibida em um registro publicado por ele ao lado da nova namorada, a cantora Ana Castela.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Atentos, os internautas não deixaram passar batido e comentaram sobre o caso. “Rapaz o tanto de tatuagem que os dois fizeram juntos, vai ser difícil ressignificar todas”, disse uma. “VIDA KKKKKKKK pensando pelo lado bom, se voltar continua sendo homenagem pra ela”, disparou outra.

Vale lembrar que Virginia, que atualmente namora com o jogador Vinicius Jr, também possui o apelido do rapaz tatuado e ainda não modificou o desenho.

x