CONFUSÃO
Davi Brito passa dos limites e faz ameaça grave a Sacha Bali
O baiano não mediu palavras ao ameaçar o adversário
Por Franciely Gomes
Davi Brito deu o que falar nas redes sociais nesta semana. O campeão do BBB 24 participou de uma live no Instagram e ameaçou o ator Sacha Bali, seu adversário no ringue do “Fight Music Show 7”, que acontece em São Paulo neste sábado, 1º.
“Eu vou acabar com a sua raça. Eu vou fazer uma cirurgia, uma plástica na sua cara”, disparou o baiano. Debochado, o campeão de ‘A Fazenda 16’ questionou o baiano sobre a faculdade de medicina que ele abandonou.
“Tu vai virar médico agora? Tu não tinha desistido de virar médico, não?”, alfinetou ele, que recentemente contou que perdeu 8 quilos em tempo recorde para participar da luta contra o baiano.
