Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONFUSÃO

Davi Brito passa dos limites e faz ameaça grave a Sacha Bali

O baiano não mediu palavras ao ameaçar o adversário

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

29/10/2025 - 23:07 h
Os dois se enfrentarão no ringue
Os dois se enfrentarão no ringue -

Davi Brito deu o que falar nas redes sociais nesta semana. O campeão do BBB 24 participou de uma live no Instagram e ameaçou o ator Sacha Bali, seu adversário no ringue do “Fight Music Show 7”, que acontece em São Paulo neste sábado, 1º.

“Eu vou acabar com a sua raça. Eu vou fazer uma cirurgia, uma plástica na sua cara”, disparou o baiano. Debochado, o campeão de ‘A Fazenda 16’ questionou o baiano sobre a faculdade de medicina que ele abandonou.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Cantora famosa revela pedidos ousados que recebeu em conta do OnlyFans
Miss Real Madrid fala sobre Vini Jr. e Virginia e gera polêmica
Hospital pós-sexo? Andressa Urach quebra o silêncio e expõe o pai

“Tu vai virar médico agora? Tu não tinha desistido de virar médico, não?”, alfinetou ele, que recentemente contou que perdeu 8 quilos em tempo recorde para participar da luta contra o baiano.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Central Reality (@centralreality)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Davi Brito Sacha Bali

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os dois se enfrentarão no ringue
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Os dois se enfrentarão no ringue
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Os dois se enfrentarão no ringue
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Os dois se enfrentarão no ringue
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x