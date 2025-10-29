SINCERONA
Rosiane Pinheiro desabafa sobre vida sexual: “Um ano sem”
A famosa contou detalhes sobre seu processo de menopausa
Por Franciely Gomes
Rosiane Pinheiro voltou a falar sobre os efeitos do climatério, fase que antecede a menopausa, em seu corpo. A dançarina contou que perdeu o líbido neste período e ficou quase um ano sem ter relações sexuais com seu parceiro.
“Recentemente, dei uma entrevista dizendo que estou há aproximadamente um ano sem relações sexuais, e as pessoas questionaram muito isso, não acreditaram e acharam um absurdo. Só que, quando você está no climatério, o desejo sexual simplesmente desaparece. A libido acaba”, disse ela.
A baiana ainda aproveitou para listar os sintomas mais comuns nas mulheres acima dos 50 anos. “Tem queda capilar, secura vaginal e tantas outras coisas. São suores noturnos, um nervosismo insuportável, fora os esquecimentos terríveis e a falta de libido. Gente, é sério: vocês precisam se cuidar, procurem um médico”, alertou.
Por fim, a famosa contou que a melhora aconteceu após realizar reposição hormonal. “Eu me redescobri melhor. Acabou secura vaginal e os cabelos pararam de cair”, finalizou.
