Evangélica, esposa de Endrick é detonada após ida a festa de Virginia

Gabriely Miranda deu o que falar nas redes sociais ao comparecer à festa de Halloween organizada por Virginia Fonseca em Madrid, na Espanha. Esposa do jogador Endrick, do Real Madrid, a jovem foi fantasiada de Chuck, o boneco assassino, juntamente com o cônjuge.

Ela chegou a compartilhar alguns registros da produção em seu perfil do Instagram, mas acabou recebendo uma série de críticas dos internautas, que questionaram o fato do casal ser da religião evangélica e frequentar este tipo de evento.

“Amo vocês, mas por serem evangélicos, pegou pesado. Chucky é demoníaco…”, escreveu uma seguidora. “Tu não é cristã mulher?”, perguntou outra, reforçando que a loira não deveria comparecer à festa.

Pronunciamento

Incomodada com as críticas, a modelo fez um desabafo em seu perfil do Instagram e afirmou que sua fé não muda por frequentar ambientes e eventos que não falam sobre Deus ou Jesus.

“Minha fé está firmada em Jesus Cristo, não em datas, símbolos ou tradições humanas. O que define minha vida espiritual é o meu relacionamento diário com Deus, a forma como amo, perdoo, sirvo e vivo conforme os ensinamentos de Cristo”, iniciou.

“Participar de uma festa, vestir uma fantasia ou brincar em uma data não apaga minha fé nem me afasta de Deus, porque sei quem sou e em quem creio. A Bíblia me ensina a ter discernimento, e é com esse discernimento que eu escolho o que fazer, sempre com o coração em paz diante do Senhor”, completou.

A jovem ainda reforçou que o verdadeiro evangelho prega o amor e não os ataques de ódio disfarçados de julgamento. O” verdadeiro cristianismo está no amor, na fé e nas ações do nosso dia a dia, que refletem o caráter de Cristo, não em julgamentos sobre costumes ou tradições que não têm poder espiritual sobre quem vive guiado pelo Espírito Santo”, afirmou.

“Minha vida pertence a Deus todos os dias, e é isso que realmente importa. É assim que eu creio e sigo em paz. Tenham paz também e que Deus abençoe”, concluiu ela.