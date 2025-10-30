Influenciadora perde Bolsa Família após comprar carro de luxo e iPhone

A moça posou com seus novos itens na web - Foto: Reprodução | Instagram

Merianne Silva deu o que falar nas redes sociais nesta semana, após comprar um carro de luxo e um iPhone 17 Pro Max, novo modelo da Apple. Conhecida popularmente como ‘Diva do CRAS’, a influenciadora revelou que perdeu o benefício do Bolsa Família após as compras.

“Me denunciaram porque eu comprei um carro e um iPhone 17. Tô triste, com o coração na mão. Como é que eu vou pagar o Jeep sem o meu Bolsa Família?”, disparou ela, deixando claro que tudo não passa de uma brincadeira e reforçando que ela não faz mais parte do programa do Governo Federal.

“Antes que aconteça o pior, eu vou assinar numa boa. Eles conversaram comigo e pediram pra eu sair imediatamente do Cadastro Único”, completou a famosa, que costuma publicar vídeos brincando sobre os perrengues que as pessoas que recebem o benefício vivem no dia a dia.

Nos comentários, diversos internautas se divertiram com a situação. “O governo devia contratar ela pro marketing do cras kkkk”, brincou um. “Eu não tô me aguentando com as falas dela kkkkk”, disparou outro.

Entretanto, apesar das brincadeiras em torno do assunto, Merianne realmente foi uma beneficiada do Bolsa Família, até 2021. Ela começou a receber o valor mensal em 2013 e atualmente não faz mais parte do Cadastro Único.