Memphis Depay pai? Conheça a baiana que diz estar grávida do jogador

Baiana tem chamado atenção nas redes sociais após afirmar estar grávida do atacante Memphis Depay - Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora Lary Simões, natural da Bahia e atualmente residente em São Paulo, tem chamado atenção nas redes sociais após afirmar estar grávida do atacante Memphis Depay, do Corinthians.

Jornalista, modelo e influenciadora de estilo de vida, Lary é conhecida por compartilhar dicas de moda, beleza e lifestyle, e atualmente possui 41,9 mil seguidores no Instagram.

Na plataforma, ela publica fotos sensuais, fotos de roupas e momentos de viagens, mostrando um dia a dia conectado com tendências de moda. O perfil da baiana mistura conteúdos de lifestyle, viagens, beleza, moda e momentos do cotidiano.

O início do relacionamento com Memphis Depay

Segundo apuração da coluna Fábia Oliveira, Lary e Memphis Depay teriam se conhecido em fevereiro deste ano, durante uma festa de aniversário do jogador.

Desde então, eles mantêm um relacionamento discreto, embora imagens obtidas pela coluna mostrem momentos próximos do casal, incluindo registros na residência do atacante e a entrega de uma camisa do Corinthians autografada por Depay ao sobrinho da influenciadora.

Amigos próximos de Lary revelaram que a influenciadora descobriu a gravidez há cerca de um mês e comunicou Memphis Depay. Segundo essas fontes, o jogador teria reagido de forma negativa e se afastado, deixando de responder mensagens.

“É verdade, ele está ignorando totalmente a situação. Até agora nem um advogado entrou em contato para tratar do assunto ou esclarecer qualquer dúvida. Nada!”, afirmou Lary à coluna.

A influenciadora também teria enviado ao jogador uma foto do teste de gravidez positivo, reforçando sua declaração. A situação gerou indignação entre amigos e familiares próximos de Lary, que estão atentos à postura do jogador diante do possível novo pai.

Até o momento, Memphis Depay não se pronunciou sobre o assunto. Nas redes sociais, internautas têm debatido a possível paternidade, e o perfil da baiana ganhou atenção extra após a divulgação das informações.