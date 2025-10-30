Já? "Casamento" de Virginia e Vini Jr é exposto por mãe de famosa

Mãe de Virginia Fonseca compartilha vídeo de "casamento" da influenciadora com Vini Jr - Foto: Reprodução | Instagram

Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, chamou atenção nas redes sociais nesta quinta-feira, 30, ao republicar um clipe do cantor Latino. No vídeo, Virginia e o jogador Vini Jr. aparecem “casando” em uma animação criada com inteligência artificial.

Na publicação original, Latino escreveu: “Quando o amor é BRABO, até a IA sente o impacto. Latino Casamento do Brabo! Onde Vini Jr. e a Virginia são os protagonistas da cena”.

Margareth Serrão reagiu com emojis de palmas e risada nos stories de seu Instagram, demonstrando que se divertiu com a brincadeira feita pelo cantor.

Música e engajamento

A música de Latino, usada na animação, é uma novidade do artista que aproveitou a repercussão do relacionamento da influenciadora e do craque do Real Madrid para gerar engajamento.

Pedido de namoro em Madri

O gesto da mãe da influenciadora vem logo após o pedido de namoro de Vini Jr., realizado na última terça-feira, 28.

O jogador preparou um quarto de hotel em Madri, na Espanha, decorado com buquê de rosas, balões, ursinhos de pelúcia, as iniciais dos dois em pétalas de rosa e um coração circundando duas caixinhas com as alianças. Virginia também recebeu um buquê de flores para celebrar o momento especial.