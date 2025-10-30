EITA!
Já? "Casamento" de Virginia e Vini Jr é exposto por mãe de famosa
Mãe de Virginia Fonseca compartilha clipe mostrando “casamento” da influenciadora com Vini Jr
Por Beatriz Santos
Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, chamou atenção nas redes sociais nesta quinta-feira, 30, ao republicar um clipe do cantor Latino. No vídeo, Virginia e o jogador Vini Jr. aparecem “casando” em uma animação criada com inteligência artificial.
Na publicação original, Latino escreveu: “Quando o amor é BRABO, até a IA sente o impacto. Latino Casamento do Brabo! Onde Vini Jr. e a Virginia são os protagonistas da cena”.
Margareth Serrão reagiu com emojis de palmas e risada nos stories de seu Instagram, demonstrando que se divertiu com a brincadeira feita pelo cantor.
Música e engajamento
A música de Latino, usada na animação, é uma novidade do artista que aproveitou a repercussão do relacionamento da influenciadora e do craque do Real Madrid para gerar engajamento.
Pedido de namoro em Madri
O gesto da mãe da influenciadora vem logo após o pedido de namoro de Vini Jr., realizado na última terça-feira, 28.
O jogador preparou um quarto de hotel em Madri, na Espanha, decorado com buquê de rosas, balões, ursinhos de pelúcia, as iniciais dos dois em pétalas de rosa e um coração circundando duas caixinhas com as alianças. Virginia também recebeu um buquê de flores para celebrar o momento especial.
