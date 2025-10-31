Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PREOCUPANTE

Caio Castro perde controle de carro e sofre acidente grave em corrida

Acidente aconteceu nessa quinta-feira, 30

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

31/10/2025 - 7:54 h
Caio Castro sofreu um acidente
Caio Castro sofreu um acidente -

O ator Caio Castro sofreu um acidente nessa quinta-feira, 30, durante um treino livre para a Cascavel de Ouro, uma das provas mais tradicionais do automobilismo brasileiro, realizada no Paraná.

O carro pilotado por Caio perdeu o controle em uma curva durante as voltas e acabou atingindo a barreira de pneus. Com o impacto, a parte dianteira do veículo ficou destruída, mas o ator saiu sem ferimentos graves. Ele foi atendido pela equipe médica do evento e, após exames, recebeu alta ainda no local.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A namorada do artista, Vitória Bohn, que divulgou a informação do acidente, publicou vídeos mostrando o momento e tranquilizou os seguidores ao afirmar que Caio passa bem.

Leia Também:

Memphis Depay pai? Conheça a baiana que diz estar grávida do jogador
Já? "Casamento" de Virginia e Vini Jr é exposto por mãe de famosa
Baiana afirma estar esperando filho de Memphis Depay: "Ignorou"

“Acreditamos ser uma mancha de óleo ou a calibragem dos pneus que, quando muito quente, ficam com menos aderência. Na curva chamada de Bacião, o carro derrapou, levando direto para barreira de pneus […] Foi somente o impacto no ombro e no braço, nada grave”, informou a nota divulgada pela equipe de Caio enviada à revista Quem.

O episódio, segundo os representantes de Caio, foi apenas um susto e não comprometeu sua participação nas próximas etapas da competição.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Caio Castro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caio Castro sofreu um acidente
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Caio Castro sofreu um acidente
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Caio Castro sofreu um acidente
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Caio Castro sofreu um acidente
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x