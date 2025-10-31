PREOCUPANTE
Caio Castro perde controle de carro e sofre acidente grave em corrida
Acidente aconteceu nessa quinta-feira, 30
Por Edvaldo Sales
O ator Caio Castro sofreu um acidente nessa quinta-feira, 30, durante um treino livre para a Cascavel de Ouro, uma das provas mais tradicionais do automobilismo brasileiro, realizada no Paraná.
O carro pilotado por Caio perdeu o controle em uma curva durante as voltas e acabou atingindo a barreira de pneus. Com o impacto, a parte dianteira do veículo ficou destruída, mas o ator saiu sem ferimentos graves. Ele foi atendido pela equipe médica do evento e, após exames, recebeu alta ainda no local.
A namorada do artista, Vitória Bohn, que divulgou a informação do acidente, publicou vídeos mostrando o momento e tranquilizou os seguidores ao afirmar que Caio passa bem.
“Acreditamos ser uma mancha de óleo ou a calibragem dos pneus que, quando muito quente, ficam com menos aderência. Na curva chamada de Bacião, o carro derrapou, levando direto para barreira de pneus […] Foi somente o impacto no ombro e no braço, nada grave”, informou a nota divulgada pela equipe de Caio enviada à revista Quem.
O episódio, segundo os representantes de Caio, foi apenas um susto e não comprometeu sua participação nas próximas etapas da competição.
