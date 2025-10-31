Menu
PODE ISSO?

Cantora famosa confessa que não lava o cabelo há três meses

A artista afirmou que tem negligenciado os cuidados com o cabelo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

31/10/2025 - 11:36 h
A famosa contou detalhes sobre o caso -

Cardi B deu o que falar nas redes sociais nesta quarta-feira, 29, ao revelar que não lava a cabeça há cerca de três meses. A cantora surgiu em seu perfil do Instagram usando uma touca de peruca e afirmou que tem trocado de cabelo com frequência, negligenciando o cuidado com os fios naturais.

“Eu não lavo essa m*rda faz uns dois meses... na verdade, estou mentindo, deve fazer uns três meses, sei lá, não faço ideia. Provavelmente tenho todo tipo de ovo de barata, ovo de mosquito, tudo isso aqui nessa cabeça”, disse ela.

A famosa ainda confessou que passará a cuidar mais dos fios nos próximos dias. “Preciso passar óleo no couro cabeludo, porque amanhã vou cuidar do meu cabelo de verdade. Vou lavar e aí lá pra quarta-feira vou fazer tranças”, explicou.

