PODE ISSO?
Cantora famosa confessa que não lava o cabelo há três meses
A artista afirmou que tem negligenciado os cuidados com o cabelo
Por Franciely Gomes
Cardi B deu o que falar nas redes sociais nesta quarta-feira, 29, ao revelar que não lava a cabeça há cerca de três meses. A cantora surgiu em seu perfil do Instagram usando uma touca de peruca e afirmou que tem trocado de cabelo com frequência, negligenciando o cuidado com os fios naturais.
“Eu não lavo essa m*rda faz uns dois meses... na verdade, estou mentindo, deve fazer uns três meses, sei lá, não faço ideia. Provavelmente tenho todo tipo de ovo de barata, ovo de mosquito, tudo isso aqui nessa cabeça”, disse ela.
A famosa ainda confessou que passará a cuidar mais dos fios nos próximos dias. “Preciso passar óleo no couro cabeludo, porque amanhã vou cuidar do meu cabelo de verdade. Vou lavar e aí lá pra quarta-feira vou fazer tranças”, explicou.
Cardi B hops on instagram live and states that she hasn’t washed her hair in 3 months causing her to have roach and mosquito eggs all throughout her head. I expect nothing less from a dirty bitch from the Bronx. It’s so on brand for her. pic.twitter.com/U0fjBI55pH— On BS (@skinlooklikesoy) October 29, 2025
