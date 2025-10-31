Menu
ENTRETENIMENTO
PODE ISSO?

Ator de Hollywood culpa universidade por sexo incompleto com homens

O artista afirmou que não chegou a completar as relações sexuais

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

31/10/2025 - 16:25 h
O famoso contou detalhes sobre o caso

Charlie Sheen deu o que falar nas redes sociais após fazer declarações sobre sua vida sexual. Conhecido por participar dos filmes 'Dois Homens e Meio' e 'Top Gang', o ator revelou que fez sexo incompleto com alguns homens ao longo da vida, pois não chegou a ter penetração anal.

“Não quero parecer que estou dizendo: 'Ok, eu fiz isso, mas essa e aquela parte não aconteceram'. Mas não aconteceu mesmo. Essa é a única parte em que eu penso: não foi completo, cara…”, disse ele em entrevista ao programa ‘In Depth with Graham Bensinger’.

O famoso ainda culpou a universidade pelo ocorrido, alegando que o fato só aconteceu porque ele nunca frequentou o local. “Dizem que a gente experimenta na faculdade, sabe? Eu nunca fui para a faculdade, então talvez isso explique”, completou.

Por fim, o artista garantiu que os envolvimentos com homens aconteceram em um momento conturbado de sua vida, quando ele estava profundamente viciado em drogas e fumando crack.

x