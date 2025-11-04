Menu
ENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

'Vinicius Jr' protagoniza pedido de casamento a 'Virginia' em jogo

Situação aconteceu durante a partida entre Funkbol e Real Elite

Redação

Por Redação

04/11/2025 - 9:35 h
Pedido de casamento durante pausa na partida de futebol
Pedido de casamento durante pausa na partida de futebol -

Uma cena chamou bastante atenção de quem assistia ao jogo entre Funkbol e Real Elite pela Kings League na Trident Arena, em Guarulhos (SP). Houve um "pedido de casamento" inusitado.

Um sósia do jogador Vini Jr, estrela do Real Madrid e da Seleção Brasileira, entrou em cena quando se ajoelhou e pediu em casamento um homem vestido de Virginia Fonseca, atual namorada do atacante. O momento foi registrado em vídeo nas redes sociais.

Fase de grupos da Kings League

Aconteceu na segunda-feira, 3, a última rodada da fase de grupos da Kings Cup Brazil. O grande destaque foi a atuação impiedosa da Loud SC, que aplicou uma goleada histórica de 10 a 4 sobre o Desimpedidos. Em paralelo, o jogo mais dramático da noite foi a vitória do Nyvelados FC por 5 a 4 sobre o Fluxo, com um gol decisivo nos acréscimos (40'+4) que garantiu a classificação do Nyvelados e eliminou o Fluxo em um confronto direto eletrizante.

Com os resultados finais, a classificação para os playoffs foi selada de forma histórica. O time Loud ficou com a primeira psoição do Grupo A garantindo ao time a única vaga direta para as semifinais do torneio. O Funkbol Clube também brilhou e terminou como líder do Grupo B. G3X FC (2A), Furia FC (3A), Nyvelados FC (2B), Dendele FC (3B) e Desimpedidos (4A) completaram a lista de classificados, deixando Capim FC e FC Real Elite pelo caminho.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Kings League Brazil (@kingsleague_br)

x