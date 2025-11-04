FAMOSOS
Dançarino de Lore Improta denuncia injúria racial em academia de Salvador
Caso aconteceu no bairro da Pituba; polícia investiga caso
Boanerges Almeida, dançarino e coreógrafo de Lore Improta, denunciou nas redes sociais ter sido vítima de injúria racial dentro de uma academia no bairro da Pituba, em Salvador.
Em entrevista ao G1, o dançarino relatou o ocorrido, afirmando que uma aluna insinuou que ele não teria condições financeiras de pagar pelas lentes de contato colocadas nos dentes.
O episódio aconteceu durante um atendimento na sala de musculação de uma academia da cidade, na presença de outros colegas.
“Ela chegou para imprimir uma ficha e ficou observando nossa conversa. Depois perguntou sobre meus dentes, disse que eram bonitos e quis saber o que eu tinha feito. Quando respondi que eram lentes, ela disse que eu não tinha condição de fazer isso”, contou Boanerges.
Leia Também:
O dançarino, que também já trabalhou em projetos com Léo Santana, afirmou ter tentado ignorar o comentário. No entanto, o episódio se repetiu dias depois, quando a mulher voltou a questionar sua aparência.
“Ela disse: ‘Tu viu ele no dia do aulão? Estava com uma roupa elegante, mas não tem condição de comprar, não’. Eu fiquei sem reação”, destacou.
A Rede Alpha Fitness enviou uma nota ao portal afirmando que “não compactua com atitudes discriminatórias de qualquer natureza e repudia comportamentos desse tipo de forma veemente”. A instituição também declarou estar à disposição para colaborar e tomar as medidas cabíveis.
Boanerges contou ainda que o episódio o abalou emocionalmente: “Fiquei processando aquilo, não consegui continuar. Tirei o crachá, entreguei ao coordenador e fui para o carro desabafar".
A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso está sendo investigado como injúria racial. Imagens das câmeras de segurança da academia serão analisadas, e testemunhas serão ouvidas pela unidade policial responsável pelo caso.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes