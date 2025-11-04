ENTRETENIMENTO
Caso Hytalo Santos ganha novidade e Felca é novamente envolvido
Youtuber apareceu como um dos depoentes como testemunha de acusação
Por Luiz Almeida
O caso envolvendo o influenciador Hytalo Santos ganhou uma novidade nesta terça-feira, 4. Isso porque o Fórum Criminal de Bayeux, na Paraíba, sediou uma audiência de instrução envolvendo o famoso e seu marido, Israel Natã Vicente, conhecido como Euro.
Segundo informações do Portal LeoDias, o que chamou a atenção foi o depoimento de Felca, também influenciador. Responsável por expor as polêmicas de Hytalo Santos, o youtuber prestou esclarecimentos como testemunha de acusação.
Hytalo Santos e Euro foram presos acusados de produção e divulgação de material pornográfico envolvendo menores de idade.
Detalhes da audiência de Hytalo Santos
De acordo com a publicação, a primeira sessão de oitiva durou aproximadamente cinco horas, e a audiência concentrou-se na coleta de depoimentos de testemunhas tanto da defesa quanto da acusação.
Leia Também:
Os advogados de Hytalo e o esposo protocolaram um pedido para revogação da prisão, considerando as circunstâncias atuais dos réus.
O casal está detido na Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, também conhecida como Presídio do Roger.
O juiz adiou a decisão sobre liberdade ou alteração do regime de cumprimento da pena. O processo terá continuidade em 12 de novembro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes