Caso Hytalo Santos ganha novidade e Felca é novamente envolvido

Hytalo Santos e Felca - Foto: Reprodução | Instagram

O caso envolvendo o influenciador Hytalo Santos ganhou uma novidade nesta terça-feira, 4. Isso porque o Fórum Criminal de Bayeux, na Paraíba, sediou uma audiência de instrução envolvendo o famoso e seu marido, Israel Natã Vicente, conhecido como Euro.

Segundo informações do Portal LeoDias, o que chamou a atenção foi o depoimento de Felca, também influenciador. Responsável por expor as polêmicas de Hytalo Santos, o youtuber prestou esclarecimentos como testemunha de acusação.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Hytalo Santos e Euro foram presos acusados de produção e divulgação de material pornográfico envolvendo menores de idade.

Detalhes da audiência de Hytalo Santos

De acordo com a publicação, a primeira sessão de oitiva durou aproximadamente cinco horas, e a audiência concentrou-se na coleta de depoimentos de testemunhas tanto da defesa quanto da acusação.

Os advogados de Hytalo e o esposo protocolaram um pedido para revogação da prisão, considerando as circunstâncias atuais dos réus.

O casal está detido na Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, também conhecida como Presídio do Roger.

O juiz adiou a decisão sobre liberdade ou alteração do regime de cumprimento da pena. O processo terá continuidade em 12 de novembro.