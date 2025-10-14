Menu
TELEVISÃO
ANÚNCIO OFICIAL

Saiba como será o novo trabalho de Felca na Globo após contratação

Felca foi anunciado como contratado da Globo na segunda-feira, 13

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

14/10/2025 - 11:37 h
Felca foi contratado pela Rede Globo
Felca foi contratado pela Rede Globo -

O influenciador digital Felca, que ganhou ainda mais notoriedade após denunciar casos de adultização infantil na internet, será o novo apresentador de um quadro no Fantástico, da TV Globo. O anúncio foi feito durante o Upfront Globo 2026, na segunda-feira, 13.

No programa, o youtuber abordará temas como a autoestima, problemas de relacionamento, bullying e transtornos associados ao universo da internet que afetam a população brasileira, em especial os mais jovens.

O Show da Vida vai contar com outras novidades. Maju Coutinho estreará um quadro em que “surpreende entregadores de delivery com um convite para conhecer melhor suas vidas e rotinas”, enquanto ouve histórias de trabalhadores brasileiros.

Leia Também:

Alvo de acusações graves, Felca toma atitude contra X e Facebook
Hacker que repassava dados usados para ameaçar Felca é preso
Lei Felca é sancionada após escândalo sobre adultização de crianças

Quem é Felca?

Em agosto, Felca, que é natural de Londrina, no Paraná, e começou a produzir conteúdo em 2012, virou um dos assuntos mais comentados da internet após publicar um vídeo intitulado “adultização” em seu canal no YouTube, que chegou a 5 milhões de visualizações em apenas um dia.

O youtuber fez um compilado de denúncias sobre influenciadores que abusam da imagem de crianças, mostrou na prática como o algoritmo funciona para entregar esse tipo de conteúdo para pedófilos e entrevistou uma psicóloga especializada para falar sobre o perigo da exposição nas redes sociais para as crianças e adolescentes.

Felca alcançou o grande público em 2023, quando testou a base da influenciadora Virginia Fonseca. O vídeo cômico alcançou 19,5 milhões de visualizações. No mesmo ano, Felca também viralizou com vídeos criticando e ridicularizando um estilo de livestream do TikTok chamado de “lives de NPC”.

x