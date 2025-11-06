Menu
ENTRETENIMENTO

Massafera revela infecção após cirurgia no rosto: "Não paro de chorar"

Influenciadora retirou alguns ossos do rosto e contou sentir muita dor

Redação

Por Redação

06/11/2025 - 8:42 h
Influenciadora digital Maya Massafera
Influenciadora digital Maya Massafera -

A influenciadora Maya Massafera, de 45 anos, usou as redes sociais para falar sobre a infecção que sofreu após a cirurgia para retirada de ossos de seu rosto.

Massafera disse que estava sentindo muita dor no rosto. A cirurgia tinha como objetivo deixar o seu rosto mais delicado. “Gente, estou péssima, não consigo parar de chorar. Meu rosto tá doendo muito, esse lado tá inteiro infeccionado", inciou a influenciadora

Ela contou ainda que precisou trocar de antibiótico para parar a infecção e faria novos exames para saber se terá que mudar o tratamento. "O que acontece é o seguinte desse lado aqui eu peguei uma bactéria hospitalar, uma coisa assim, que é fácil de tratar mas eu fico morrendo de medo porque é na boca, perto da cabeça."

Leia Também:

Maya Massafera retira parte do maxilar em cirurgia delicada
Ex-ator da Globo faz graves acusações contra Agatha Moreira
Virgínia presa? Influencer é procurada pelo governo dos EUA
Defesa de Hytalo Santos expõe reviravolta no caso do influenciador

Segundo Maya, "não é normal acontecer" infecções no pós-cirúrgico, mas que seu quadro estava conforme o esperado, e que estava recebendo todo o atendimento médico necessário. "Mas eu fico assustada, com medo. É a segunda plástica que eu faço que dá problema."

"A primeira tinha sido da voz, lembra? Que eu fiquei uns dias sem enxergar, e agora no rosto. Daquela vez da voz, eu fiquei mais desesperada por que o hospital não me deu nenhum auxílio. O Rodrigo (seu médico) está me dando todo auxílio possível", concluiu.

Já no pós-operatório, Maya apareceu com uma bandagem roxa na região do queixo e bochecha, além dos acessos na veia. Ela mostrou os pedaços de osso que havia removido e comentou que também realizou sessões de hiperbárica e drenagem.

