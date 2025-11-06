Tayrone desmente briga com Pablo e revela bastidores do arrocha

Pablo e Tayrone - Foto: Dara Medeiros | Portal Massa!

Por muito tempo, o público amante do arrocha especulou que os cantores Pablo e Tayrone tinham um desentendimento e competiam pelo topo do gênero musical. Na noite de quarta-feira,5, os rumores foram desmentidos pelos próprios artistas e uma grande aliança se formou, já que agora Tayrone faz parte da M&P Produções, empresa de Pablo, colocando um ponto final definitivo nas especulações.

“Falavam que a gente era brigado, que a gente não se falava, que eu não falava com o Pablo, que o Pablo não falava comigo… Gente, pelo amor de Deus, nunca briguei na minha vida com Pablo”, afirmou Tayrone.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O artista ainda reforçou que sempre teve uma grande admiração pelo colega de profissão e revelou que eles são amigos há muitos anos, além de considerá-lo como um “precursor” do ritmo.

O segredo para a união do arrocha

Diferente de muitos estilos de música que protagonizam rivalidades, brigas e muita polêmica, o arrocha conta com um apoio forte entre cantores, músicos, produtores e empresários. Para Tayrone, o segredo dessa união vem do acolhimento dos profissionais veteranos com as pessoas que estão começando a carreira, o que acaba impulsionando ainda mais o sucesso coletivo.

“O Pablo mesmo já fez várias participações com a galera do Arrocha que está chegando, eu também já fiz várias participações. Eu acho que a gente tem que unir força com quem tá chegando, abraçar quem tá chegando no movimento”, pontuou.

O empresário Mário Paim, sócio de Pablo, declarou que o sentimento de família ultrapassa até mesmo as barreiras de mercado, garantindo parcerias com estrelas de outros grupos e fortalecendo ainda mais o arrocha no cenário nacional.

“Essa união não é só dentro da empresa, a gente não olha só pro nosso umbigo. Inclusive, nós vamos fazer três shows agora, Valença com Doriva, Feira de Santana e Salvador com Tiago Aquino, Simone Morena e Silfarley. Graças a Deus o Arrocha tem muita renovação, então tem muita gente chegando, então quando se existe renovação, existe o crescimento do movimento”, falou ele.

Pegadas diferentes com um só propósito

Agora que Tayrone faz parte da M&P Produções, ele estará trabalhando ao lado do próprio Pablo, Milsinho Toque Dez, Asas Livres, Silfarley, Simone Morena, Stefany & Gabriely, Nenho e Netto Brito. Ainda que sejam do arrocha, cada um tem o seu próprio jeito e personalidade artística.

“Eu acho que o Arrocha tem que pegar a autenticidade dele. Se você for ver, o Pablo é um ritmo, é totalmente diferente do ritmo de Milsinho, que já é totalmente diferente do ritmo de Tayrone, que é totalmente diferente do ritmo de Simone, mas é um arrocha, a célula que é um pouco diferente”, analisou Mário Paim.

O empresário completou dizendo que o ideal é não fazer enrolações e perder a essência individual: “Nesse momento, a gente não precisa se reinventar, a gente tem que se reafirmar cada vez mais. Nós somos o arrocha, nós somos a música genuína da Bahia e nós vamos levar essa música para o Brasil”.

