Ex-atriz da Globo é flagrada dormindo em bar após confusão familiar

A famosa foi flagrada dormindo no bar - Foto: Ilustrativa | Freepik

Maria Gladys está passando por uma situação delicada após se envolver em um novo conflito familiar. A ex-atriz da Globo, de 85 anos de idade, foi flagrada dormindo em um bar na Zona Sul do Rio de Janeiro nesta semana.

Maria Galdys no Rio de Jneiro almoçando | Foto: Reprodução | Instagram

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a famosa foi trazida de Minas Gerais para o Rio por sua filha Rachel. Ela ficou hospedada em uma pousada na região de Copacabana, mas discutiu novamente com as herdeiras e preferiu passar a noite no bar.

Fontes da jornalista ainda revelaram que Rachel tem se aproveitado do dinheiro dado pela neta de Maria, a atriz internacional Mia Goth, que era enviado para ajudar a artista a se manter no Brasil.

Dinheiro roubado

Vale lembrar que Maria Gladys voltou a acusar sua filha mais velha, Maria Thereza, de roubar o dinheiro de sua aposentadoria. Ela afirmou que a herdeira a deixou sem ter o que comer.

“Giovani, eu não tenho um tostão pra comer. Thereza roubou todo o meu dinheiro, estou aqui sem comer, com fome”, disse ela em uma das gravações de áudio enviada a um amigo, com a voz embargada.

Na época, a famosa ainda confessou que tentou contatar a filha caçula, mas não obteve sucesso. “Rachel não resolve nada, estou aqui muito mal. Thereza roubou todo o meu dinheiro”, afirmou.