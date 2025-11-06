Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
CASOS DE FAMÍLIA

Ex-atriz da Globo é flagrada dormindo em bar após confusão familiar

A artista se envolveu em mais uma confusão com as filhas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

06/11/2025 - 19:28 h
A famosa foi flagrada dormindo no bar
A famosa foi flagrada dormindo no bar

Maria Gladys está passando por uma situação delicada após se envolver em um novo conflito familiar. A ex-atriz da Globo, de 85 anos de idade, foi flagrada dormindo em um bar na Zona Sul do Rio de Janeiro nesta semana.

Maria Galdys no Rio de Jneiro almoçando
Maria Galdys no Rio de Jneiro almoçando | Foto: Reprodução | Instagram

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a famosa foi trazida de Minas Gerais para o Rio por sua filha Rachel. Ela ficou hospedada em uma pousada na região de Copacabana, mas discutiu novamente com as herdeiras e preferiu passar a noite no bar.

Fontes da jornalista ainda revelaram que Rachel tem se aproveitado do dinheiro dado pela neta de Maria, a atriz internacional Mia Goth, que era enviado para ajudar a artista a se manter no Brasil.

Dinheiro roubado

Vale lembrar que Maria Gladys voltou a acusar sua filha mais velha, Maria Thereza, de roubar o dinheiro de sua aposentadoria. Ela afirmou que a herdeira a deixou sem ter o que comer.

“Giovani, eu não tenho um tostão pra comer. Thereza roubou todo o meu dinheiro, estou aqui sem comer, com fome”, disse ela em uma das gravações de áudio enviada a um amigo, com a voz embargada.

Na época, a famosa ainda confessou que tentou contatar a filha caçula, mas não obteve sucesso. “Rachel não resolve nada, estou aqui muito mal. Thereza roubou todo o meu dinheiro”, afirmou.

Ex-atriz da Globo Maria Gladys

x