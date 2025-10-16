Menu
CASOS DE FAMÍLIA

Maria Gladys volta a fazer acusações graves contra a filha

A atriz ainda pediu ajuda a um amigo próximo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/10/2025 - 14:18 h
A famosa contou detalhes da confusão -

Maria Gladys voltou a se envolver em confusão com sua filha mais velha, Maria Thereza Mello Maron. A atriz fez novas acusações contra a herdeira, alegando que ela pegou todo o dinheiro de sua aposentadoria e a deixou com fome.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a famosa mandou mensagens pedindo ajuda para um amigo próximo e explicou toda a situação. “Giovani, eu não tenho um tostão pra comer. Thereza roubou todo o meu dinheiro, estou aqui sem comer, com fome”, disse ela em uma das gravações de áudio, com a voz embargada.

A ex-atriz global ainda confessou que tentou contatar a filha caçula, mas não obteve sucesso. “Rachel não resolve nada, estou aqui muito mal. Thereza roubou todo o meu dinheiro”, afirmou.

Em resposta ao pedido de ajuda, o amigo de Maria Gladys contou que viu Thereza bebendo em um bar de Copacabana, bairro da zona sul do Rio de Janeiro. “Eu vi ela agorinha na Siqueira Campos bebendo”, disparou.

Por fim, a artista reforçou que precisa sair desta situação. “Com o meu dinheiro, toda a minha aposentadoria. Como posso sair disso? Não tenho dinheiro pra comer, não sei o que faço. Preciso ir embora daqui”, concluiu.

Vale lembrar que em abril deste ano Maria fez as primeiras denúncias contra a herdeira. Na época, o caso mobilizou a mídia e ela se pronunciou, alegando que jpa estava tudo resolvido entre elas.

x