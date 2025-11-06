Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Claudia Leitte é acusada de plágio por ator da Globo: "Chuparam a ideia"

Cantora lançou o novo álbum “Especiarias”

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

06/11/2025 - 18:45 h
Claudia Leitte e o ator Carmo Dalla Vecchia
Claudia Leitte e o ator Carmo Dalla Vecchia -

O lançamento do novo álbum “Especiarias”, de Claudia Leitte, foi marcado por mais uma polêmica. A canção “Chave”, faixa do projeto, foi alvo de acusações de plágio feitas por um ator global.

A música, que representa a tentativa da cantora de reaproximar-se das religiões de matriz africana, após polêmicas, traz no verso “Amém pra quem é de mãe, axé pra quem é de axé”.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No entanto, o ator Carmo Dalla Vecchia acusou Claudia Leitte de ter copiado o clipe de “Don’t Tell Me”, da cantora Madonna.

“Igual ao clipe de Don’t Tell Me da Madonna? Chuparam a ideia assim? Pagaram os direitos?”, escreveu o ator nas redes sociais.

Leia Também:

Modelo revela que tamanho de parte íntima de jogador provocou término
Influenciadora abre o jogo e diz que nasceu para “obedecer mulher”
Tayrone desmente briga com Pablo e revela bastidores do arrocha

Até o momento, Claudia Leitte não se pronunciou sobre as acusações.

Polêmicas anteriores

Claudia Leitte já havia sido alvo de críticas após alterar a letra da música “Caranguejo”, substituindo o verso “Saudando a rainha Iemanjá” por “Eu canto meu Rei Yeshua”, uma referência a Jesus em hebraico.

A mudança gerou ampla repercussão e resultou em críticas de músicos, internautas e autoridades religiosas, reacendendo o debate sobre respeito e representação cultural na música brasileira.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Claudia Leitte (@claudialeitte)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Claudia Leitte

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Claudia Leitte e o ator Carmo Dalla Vecchia
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Claudia Leitte e o ator Carmo Dalla Vecchia
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Claudia Leitte e o ator Carmo Dalla Vecchia
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Claudia Leitte e o ator Carmo Dalla Vecchia
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x