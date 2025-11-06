Claudia Leitte é acusada de plágio por ator da Globo: "Chuparam a ideia"

Claudia Leitte e o ator Carmo Dalla Vecchia - Foto: Reprodução| Redes sociais

O lançamento do novo álbum “Especiarias”, de Claudia Leitte, foi marcado por mais uma polêmica. A canção “Chave”, faixa do projeto, foi alvo de acusações de plágio feitas por um ator global.

A música, que representa a tentativa da cantora de reaproximar-se das religiões de matriz africana, após polêmicas, traz no verso “Amém pra quem é de mãe, axé pra quem é de axé”.

No entanto, o ator Carmo Dalla Vecchia acusou Claudia Leitte de ter copiado o clipe de “Don’t Tell Me”, da cantora Madonna.

“Igual ao clipe de Don’t Tell Me da Madonna? Chuparam a ideia assim? Pagaram os direitos?”, escreveu o ator nas redes sociais.

Até o momento, Claudia Leitte não se pronunciou sobre as acusações.

Polêmicas anteriores

Claudia Leitte já havia sido alvo de críticas após alterar a letra da música “Caranguejo”, substituindo o verso “Saudando a rainha Iemanjá” por “Eu canto meu Rei Yeshua”, uma referência a Jesus em hebraico.

A mudança gerou ampla repercussão e resultou em críticas de músicos, internautas e autoridades religiosas, reacendendo o debate sobre respeito e representação cultural na música brasileira.