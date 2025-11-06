FAMOSOS
Claudia Leitte é acusada de plágio por ator da Globo: "Chuparam a ideia"
Cantora lançou o novo álbum “Especiarias”
O lançamento do novo álbum “Especiarias”, de Claudia Leitte, foi marcado por mais uma polêmica. A canção “Chave”, faixa do projeto, foi alvo de acusações de plágio feitas por um ator global.
A música, que representa a tentativa da cantora de reaproximar-se das religiões de matriz africana, após polêmicas, traz no verso “Amém pra quem é de mãe, axé pra quem é de axé”.
No entanto, o ator Carmo Dalla Vecchia acusou Claudia Leitte de ter copiado o clipe de “Don’t Tell Me”, da cantora Madonna.
“Igual ao clipe de Don’t Tell Me da Madonna? Chuparam a ideia assim? Pagaram os direitos?”, escreveu o ator nas redes sociais.
Até o momento, Claudia Leitte não se pronunciou sobre as acusações.
Polêmicas anteriores
Claudia Leitte já havia sido alvo de críticas após alterar a letra da música “Caranguejo”, substituindo o verso “Saudando a rainha Iemanjá” por “Eu canto meu Rei Yeshua”, uma referência a Jesus em hebraico.
A mudança gerou ampla repercussão e resultou em críticas de músicos, internautas e autoridades religiosas, reacendendo o debate sobre respeito e representação cultural na música brasileira.
