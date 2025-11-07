Ovo e cuscuz: a dieta chocante de Simone Mendes para perder 40 kg

Simone Mendes - Foto: Reprodução| Redes sociais

Simone Mendes surpreendeu os fãs com sua impressionante perda de peso, cerca de 40 kg ao longo do processo. A cantora já comentou em diversas entrevistas sobre sua rotina de emagrecimento e, entre os alimentos que mais se destacam, estão ovo e cuscuz.

A decisão de buscar ajuda profissional veio após o nascimento da filha caçula, Zaya, em 2021. O acompanhamento da nutricionista Andrea Quidute Sampaio foi essencial para o resultado alcançado. Em entrevista ao jornal O Globo, a profissional relembrou.

“Ela já tinha desistido quando me procurou. Havia feito a cirurgia e estava há um mês seguindo uma dieta regrada, comendo apenas alimentos saudáveis, mas sem perder nem mesmo 100 gramas, o que achei muito estranho", disse.

A artista, que chegou a enfrentar um quadro de gastroenterite no fim do mês passado e estava próxima de desenvolver diabetes, chegou a pesar quase 100 kg. Mas afinal, o que Simone fez para conseguir eliminar tantos quilos?

O segredo da dieta

De acordo com a nutricionista, o plano alimentar de Simone envolveu a substituição das carnes vermelhas por peixe e frango. Foi montado um cardápio com cinco refeições diárias, evitando longos períodos de jejum.

Além disso, legumes e saladas foram liberados, assim como ovo e cuscuz, mas sempre em quantidades controladas. Por outro lado, ultraprocessados, lactose, glúten, açúcar e comidas de fast food foram totalmente cortados do cardápio da cantora.