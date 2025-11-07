FAMOSOS
Ovo e cuscuz: a dieta chocante de Simone Mendes para perder 40 kg
Cantora surpreendeu com sua rotina de emagrecimento
Simone Mendes surpreendeu os fãs com sua impressionante perda de peso, cerca de 40 kg ao longo do processo. A cantora já comentou em diversas entrevistas sobre sua rotina de emagrecimento e, entre os alimentos que mais se destacam, estão ovo e cuscuz.
A decisão de buscar ajuda profissional veio após o nascimento da filha caçula, Zaya, em 2021. O acompanhamento da nutricionista Andrea Quidute Sampaio foi essencial para o resultado alcançado. Em entrevista ao jornal O Globo, a profissional relembrou.
“Ela já tinha desistido quando me procurou. Havia feito a cirurgia e estava há um mês seguindo uma dieta regrada, comendo apenas alimentos saudáveis, mas sem perder nem mesmo 100 gramas, o que achei muito estranho", disse.
A artista, que chegou a enfrentar um quadro de gastroenterite no fim do mês passado e estava próxima de desenvolver diabetes, chegou a pesar quase 100 kg. Mas afinal, o que Simone fez para conseguir eliminar tantos quilos?
O segredo da dieta
De acordo com a nutricionista, o plano alimentar de Simone envolveu a substituição das carnes vermelhas por peixe e frango. Foi montado um cardápio com cinco refeições diárias, evitando longos períodos de jejum.
Além disso, legumes e saladas foram liberados, assim como ovo e cuscuz, mas sempre em quantidades controladas. Por outro lado, ultraprocessados, lactose, glúten, açúcar e comidas de fast food foram totalmente cortados do cardápio da cantora.
