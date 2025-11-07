Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Ovo e cuscuz: a dieta chocante de Simone Mendes para perder 40 kg

Cantora surpreendeu com sua rotina de emagrecimento

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

07/11/2025 - 17:47 h
Simone Mendes
Simone Mendes -

Simone Mendes surpreendeu os fãs com sua impressionante perda de peso, cerca de 40 kg ao longo do processo. A cantora já comentou em diversas entrevistas sobre sua rotina de emagrecimento e, entre os alimentos que mais se destacam, estão ovo e cuscuz.

A decisão de buscar ajuda profissional veio após o nascimento da filha caçula, Zaya, em 2021. O acompanhamento da nutricionista Andrea Quidute Sampaio foi essencial para o resultado alcançado. Em entrevista ao jornal O Globo, a profissional relembrou.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Ela já tinha desistido quando me procurou. Havia feito a cirurgia e estava há um mês seguindo uma dieta regrada, comendo apenas alimentos saudáveis, mas sem perder nem mesmo 100 gramas, o que achei muito estranho", disse.

Leia Também:

Influenciadora enfrenta concessionária e ganha desconto milionário
Ex-marido de Ana Hickmann expõe áudio polêmico da apresentadora; veja
Luisa Mell pinta o corpo em protesto e critica cardápio na COP30: "Seja vegano”

A artista, que chegou a enfrentar um quadro de gastroenterite no fim do mês passado e estava próxima de desenvolver diabetes, chegou a pesar quase 100 kg. Mas afinal, o que Simone fez para conseguir eliminar tantos quilos?

O segredo da dieta

De acordo com a nutricionista, o plano alimentar de Simone envolveu a substituição das carnes vermelhas por peixe e frango. Foi montado um cardápio com cinco refeições diárias, evitando longos períodos de jejum.

Além disso, legumes e saladas foram liberados, assim como ovo e cuscuz, mas sempre em quantidades controladas. Por outro lado, ultraprocessados, lactose, glúten, açúcar e comidas de fast food foram totalmente cortados do cardápio da cantora.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

dieta Simone Mendes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Simone Mendes
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Simone Mendes
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Simone Mendes
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Simone Mendes
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x